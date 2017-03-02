ГИБДД проверяет видео гонок по Москве на Ferrari на скорости 238 километров в час

Столичная Госавтоинспекция проверяет видео с "мажором" на Ferrari, устроившим гонки на скорости 238 километров в час по московским дорогам. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Ранее в СМИ появился ролик, где 20-летний представитель "золотой молодежи" едет на Ferrari со скоростью 238 километров в час по столичным дорогам. По данным РЕН ТВ, молодой человек уже не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, однако не видит ничего противозаконного в своих действиях, заявляя, что "просто катался". Ранее многочисленные выходки такого рода привлекли внимание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего отправлять стритрейсеров в ссылку.
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