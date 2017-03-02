ГИБДД проверяет видео гонок по Москве на Ferrari на скорости 238 километров в час

28 февраля 2017 г. Столичная полиция проверяет видео с дрифтом двух BMW на проезжей части

Ролик появился в аккаунте "Богатые русские детки", где не раз публиковались выходки "мажоров" на дорогах. Сам ролик, однако, был снят еще весной прошлого года. Столичное управление ГИБДД проводит проверку.