Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию до 2020 года

Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию с 24 апреля, сообщает портал мэра. Подмосковные автобусы будут останавливаться под эстакадой напротив вокзала. Маршруты до городов России и ближнего зарубежья перенесут на международный вокзал "Южные ворота", автостанции ВДНХ, Новогиреево и Верхние Лихоборы, рассказали m24.ru
в "Мосгортрансе".
Перевозчики сами выберут подходящую станцию или автовокзал из списка разрешенных площадок. По словам заммэра Максима Ликсутова, варианты переезда на другие автобусные станции будут максимально удобными для пассажиров. Автобусы ходят с Щелковского вокзала по 24 подмосковным маршрутам, 60 междугородним и 20 международным. Здание автовокзала, построенное в 1971 году, нуждается в ремонте. К концу 2019 года на его месте откроется современный комплекс в виде стеклянного корабля
с кинотеатром, подземной автостоянкой и тремя этажами магазинов.