Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию до 2020 года Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Перевозчики сами выберут подходящую станцию или автовокзал из списка разрешенных площадок. По словам заммэра Максима Ликсутова, варианты переезда на другие автобусные станции будут максимально удобными для пассажиров. Автобусы ходят с Щелковского вокзала по 24 подмосковным маршрутам, 60 междугородним и 20 международным. Здание автовокзала, построенное в 1971 году, нуждается в ремонте. К концу 2019 года на его месте откроется современный комплекс в виде Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию с 24 апреля, сообщает портал мэра. Подмосковные автобусы будут останавливаться под эстакадой напротив вокзала. Маршруты до городов России и ближнего зарубежья перенесут на международный вокзал "Южные ворота", автостанции ВДНХ, Новогиреево и Верхние Лихоборы, рассказали m24.ru в "Мосгортрансе".Перевозчики сами выберут подходящую станцию или автовокзал из списка разрешенных площадок. По словам заммэра Максима Ликсутова, варианты переезда на другие автобусные станции будут максимально удобными для пассажиров. Автобусы ходят с Щелковского вокзала по 24 подмосковным маршрутам, 60 междугородним и 20 международным. Здание автовокзала, построенное в 1971 году, нуждается в ремонте. К концу 2019 года на его месте откроется современный комплекс в виде стеклянного корабля с кинотеатром, подземной автостоянкой и тремя этажами магазинов.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 января 2017 г. Автовокзал "Щелковский" превратится в "корабль" с кинотеатром

На первом этаже нового здания разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. Три других этажа отведут под торговые павильоны, а на пятом появится кинотеатр и кафе. На шестом этаже организуют залы ожидания.

