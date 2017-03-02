]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
марта
pda
Поиск
Архив

Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию до 2020 года
6 марта 2017 г. | Время публикации 19:47
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию с 24 апреля, сообщает портал мэра. Подмосковные автобусы будут останавливаться под эстакадой напротив вокзала. Маршруты до городов России и ближнего зарубежья перенесут на международный вокзал "Южные ворота", автостанции ВДНХ, Новогиреево и Верхние Лихоборы, рассказали m24.ru в "Мосгортрансе".

Перевозчики сами выберут подходящую станцию или автовокзал из списка разрешенных площадок. По словам заммэра Максима Ликсутова, варианты переезда на другие автобусные станции будут максимально удобными для пассажиров. Автобусы ходят с Щелковского вокзала по 24 подмосковным маршрутам, 60 междугородним и 20 международным. Здание автовокзала, построенное в 1971 году, нуждается в ремонте. К концу 2019 года на его месте откроется современный комплекс в виде стеклянного корабля с кинотеатром, подземной автостоянкой и тремя этажами магазинов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Автовокзал "Щелковский" превратится в "корабль" с кинотеатром
9 января 2017 г.
Автовокзал "Щелковский" превратится в "корабль" с кинотеатром
На первом этаже нового здания разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. Три других этажа отведут под торговые павильоны, а на пятом появится кинотеатр и кафе. На шестом этаже организуют залы ожидания.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.03.2017   21:36
3
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 6 марта 2017 г. // Последняя новость 20:32
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>