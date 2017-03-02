Электричка сбила мужчину в Подмосковье Рубрики: Происшествия

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Инцидент произошел в 6:35 на станции "Быково" Казанского направления МЖД. По предварительной информации, молодой человек переходил пути в неположенном месте. Мужчина госпитализирован, незапланированная остановка состава привела к задержкам в графике движения восьми пригородных поездов, следующих в сторону Москвы. Пригородный поезд сообщением Шиферная – Москва сбил мужчину, перебегавшего железнодорожные пути в неположенном месте на станции "Быково" Казанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщается на сайте МЖД Инцидент произошел в 6:35 на станции "Быково" Казанского направления МЖД. По предварительной информации, молодой человек переходил пути в неположенном месте. Мужчина госпитализирован, незапланированная остановка состава привела к задержкам в графике движения восьми пригородных поездов, следующих в сторону Москвы.



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