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Массовая давка произошла у входа в спорткомплекс "Олимпийский" на концерт ДДТ
6 марта 2017 г. | Время публикации 09:08
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
При входе в спорткомплекс "Олимпийский" перед концертом группы ДДТ образовалась давка. Как сообщил сайт "Вести.Ru", охрана не успела вовремя проверить всех, кто пришел на концерт, и несколько тысяч человек провели под дождем порядка полутора часов. Значительная часть из них попала внутрь лишь тогда, когда часть шоу уже прошла.

СМИ сообщили, что на входе на концерт произошла массовая драка, однако в столичном ГУ МВД эту информацию опровергли, заявив, что с заявлением на этот счет никто не обращался, передает РИАМО.
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