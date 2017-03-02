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Северо-Западную и Северо-Восточную хорды соединят эстакадой
6 марта 2017 г. | Время публикации 12:29
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Северо-Западную и Северо-Восточную хорды свяжет эстакада, которая поможет разгрузить Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, север МКАД и Большую Академическую улицу. Как сообщается на сайте мэра Москвы, разворотную эстакаду построят на участке дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе.

Департамент строительства объявил открытый конкурс на проектирование объекта. За 10 месяцев победителю предстоит разработать проект эстакады длиной около 400 метров, съезда с Большой Академической на Северо-Восточную хорду, бокового проезда вдоль путей Октябрьской железной дороги, а также 850-метрового участка хорды шириной в шесть — восемь полос.

Проект также предусматривает строительство надземного пешеходного перехода, шумозащитного экрана и новых светофоров и переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Строительство позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Ленинградское, Дмитровское, Коровинское шоссе и Большую Академическую улицу.
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