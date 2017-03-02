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Пьяный напал на прохожих с копией самурайского меча в Новогиреево
6 марта 2017 г. | Время публикации 17:29
Рубрики: Криминал  
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Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после пьяного нападения на прохожих с копией самурайского меча в Новогиреево. Инцидент произошел еще 28 февраля на Зеленом проспекте. Подозреваемый подошел к двум незнакомым мужчинам, спровоцировал ссору и несколько раз ударил одного из них сувенирной катаной.

Прохожий не пострадал, нападавший лишь порезал ему куртку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Прибывшие полицейские задержали нападавшего и изъяли меч. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. С подозреваемого взято обязательство о явке.
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