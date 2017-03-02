Присяжные назвали виновного в громком убийстве сотрудницы "Роснефти" и трех ее детей в Химках

16 сентября 2014 г. Подозреваемый в убийстве женщины и трех ее детей в Подмосковье признал вину

Обвинение предъявлено 22-летнему Дмитрию Колесникову, жениху дочери убитой. Он признался, что в ходе ссоры начал душить мать своей невесты руками, а потом веревкой, после чего облил свои вещи горючей жидкостью и поджег.