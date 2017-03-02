]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
марта
pda
Поиск
Архив

Присяжные назвали виновного в громком убийстве сотрудницы "Роснефти" и трех ее детей в Химках
6 марта 2017 г. | Время публикации 19:00 | Последние изменения 19:01
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Московский областной суд | Moscow-Live.ru
Коллегия присяжных Московского областного суда вынесли обвинительный вердикт по делу о убийстве сотрудницы "Роснефти" Елены Переверзевой и трех ее детей в подмосковных Химках в сентябре 2014 года. Виновным признан жених старшей дочери Переверзевой Дмитрий Колесников, передает ТАСС. Дочь погибшей Дария Переверзева также находится под стражей.

Напомним, тела 43-летней сотрудницы "Роснефти", ее 12-летнего сына и трехлетних двойняшек были обнаружены при разборе завалов сгоревшего коттеджа в поселке Терехово. Выжить удалось только Колесникову, который оставался в доме на ночь. Дария Переверзева в ту ночь осталась в Москве. Эксперты выяснили, что Елена Переверзева была задушена еще до пожара.

Колесникова задержали по подозрению в убийстве. Дочь погибшей через несколько дней после трагедии улетела к отцу в Таиланд и находилась там до декабря 2016 года. Колесников сначала признал вину и объяснил, что поссорился с Еленой на семейной почве. Затем, как пишет "Комсомольская правда", стал настаивать, что в дом якобы проникли двое незнакомцев.

По версии следствия, Дария Переверзева и Дмитрий Колесников задумали убить Елену и троих детей, чтобы завладеть крупным наследством. Колесников задушил Переверзеву и убил ее 12-летнего сына. Затем облил горючей жидкостью свои окровавленные вещи и поджег, вызвав пожар. Двойняшки, спавшие на втором этаже дома, задохнулись дымом.

Истинные мотивы и способ совершения преступления были установлены по результатам экспертиз, показаниям обвиняемого и свидетелей. Суд над Колесниковым проходил в закрытом режиме. Он признан виновным по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога и повлекшее смерть людей". 28 марта пройдет обсуждение юридических последствий вердикта присяжных. Прокурор должен озвучить срок наказания. Расследование уголовного дела в отношении дочери погибшей выделено в отдельное производство.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Подозреваемый в убийстве женщины и трех ее детей в Подмосковье признал вину
16 сентября 2014 г.
Подозреваемый в убийстве женщины и трех ее детей в Подмосковье признал вину
Обвинение предъявлено 22-летнему Дмитрию Колесникову, жениху дочери убитой. Он признался, что в ходе ссоры начал душить мать своей невесты руками, а потом веревкой, после чего облил свои вещи горючей жидкостью и поджег.
11 сентября 2014 г.
8 сентября 2014 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.03.2017   21:36
3
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 6 марта 2017 г. // Последняя новость 20:32
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>