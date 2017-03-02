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Непогода привела к сбою на МЦК и 8-балльным пробкам на дорогах
6 марта 2017 г. | Время публикации 19:16 | Последние изменения 19:17
Рубрики: Автотранспорт, Погода, Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Сбой в движении поездов на Московском центральном кольце произошел из-за перепадов температуры воздуха, сообщается в Telegram-аккаунте МЦК. Два состава следуют с увеличенными до 20 минут интервалами как по часовой стрелке, так и против. Разрывы ликвидируют с помощью резервных поездов.

"Остальные электропоезда следуют с необходимым интервалом для этого времени – каждые 6 минут", – отмечается в сообщении. Трудности наблюдаются и на дорогах, где пробки достигли восьми баллов, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на сервис "Яндекс.Пробки". Основные затруднения отмечаются на северо-западе МКАД на внутренней стороне, а также на юге-западе и юго-востоке МКАД на внешней стороне.

Загружено Третье транспортное кольцо, заторы отмечаются на Ленинградском шоссе в обе стороны, на шоссе Энтузиастов и Новорижском шоссе по направлению из центра. Скорость потока на Садовом кольце – от 7 до 35 км/ч. На некоторых участках дорог в центре Москвы зафиксировано минимальное значение в 3 км/ч. Пробки на Кремлевской и Москворецкой набережных, на Большой Якиманке, Большой Лубянке и на Тверском бульваре.
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Понедельник, 6 марта 2017 г. // Последняя новость 20:32
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