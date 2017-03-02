ЦОДД просит мотоциклистов не торопиться с открытием сезона Рубрики: Автотранспорт

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По данным пресс-службы, на этой неделе в московском регионе ожидаются осадки, а в ночное время - минусовая температура, в связи с чем мотоциклистов просят не выезжать на столичные дороги. Столь же преждевременна и смена зимней резины на летнюю. По словам руководителя ЦОДД Вадима Юрьева, которого цитирует пресс-служба, смена сезонов - едва ли не самый опасный период для участников дорожного движения: погода в Москве постоянно меняется, и на дорогах, особенно в утренние часы, может возникать гололедица. ГКУ "Центр организации дорожного движения" просит столичных мотоциклистов не торопиться с открытием сезона, а водителей - со сменой резины. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе учреждения.По данным пресс-службы, на этой неделе в московском регионе ожидаются осадки, а в ночное время - минусовая температура, в связи с чем мотоциклистов просят не выезжать на столичные дороги. Столь же преждевременна и смена зимней резины на летнюю. По словам руководителя ЦОДД Вадима Юрьева, которого цитирует пресс-служба, смена сезонов - едва ли не самый опасный период для участников дорожного движения: погода в Москве постоянно меняется, и на дорогах, особенно в утренние часы, может возникать гололедица.



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