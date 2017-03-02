Плакаты с правилами русского языка появятся на столичных улицах Рубрики: Общество

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В рамках начавшегося в столице образовательного проекта "Москва говорит" разработаны плакаты, разъясняющие, как правильно ставить ударения, склонять слова и применять знаки препинания. Новые плакаты будут появляться каждую неделю, любой желающий может скачать их



В пресс-службе департамента образования Москвы пояснили, что плакаты планируется размещать прежде всего в школах, колледжах, университетах и библиотеках. Если идея понравится москвичам, в дальнейшем плакаты, призванные повысить уровень грамотности горожан, появятся на улицах и в общественном транспорте. Аналогичный образовательный проект "Говорите как петербуржцы" уже работает в Санкт-Петербурге.



В столице запустят образовательный проект "Москва говорит". Как сообщается на сайте мэра столицы, плакаты, напоминающие о правилах русского языка, появятся в первую очередь в школах и библиотеках. Если идея понравится москвичам, их расклеят и в других общественных местах.В рамках начавшегося в столице образовательного проекта "Москва говорит" разработаны плакаты, разъясняющие, как правильно ставить ударения, склонять слова и применять знаки препинания. Новые плакаты будут появляться каждую неделю, любой желающий может скачать их на сайте проекта и повесить дома или на работе.В пресс-службе департамента образования Москвы пояснили, что плакаты планируется размещать прежде всего в школах, колледжах, университетах и библиотеках. Если идея понравится москвичам, в дальнейшем плакаты, призванные повысить уровень грамотности горожан, появятся на улицах и в общественном транспорте. Аналогичный образовательный проект "Говорите как петербуржцы" уже работает в Санкт-Петербурге.



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