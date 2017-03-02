Открытие участка метро до "Раменок" задерживается из-за сбоя вентиляции

Участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Делового центра" до "Раменок" откроется ближайшие 10 дней, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Его слова приводятся на портале
столичного стройкомплекса.
"Строительство этого участка полностью завершено. Он прошел обкатку, но недавно произошел сбой в работе вентиляции. В ближайшее время он будет устранен, и мы откроем этот участок", - сказал Хуснуллин, напомнив, что на этом участке размещены станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
По его словам, до конца этого года планируется завершить строительство участка до станции метро "Рассказовка", пассажирское движение от "Раменок" до "Рассказовки" будет запущено в начале 2018 года
. Отметим, что столичные власти обещали открыть участок "Минская" - "Раменки" еще в конце 2016 года
, но этого так и не произошло.