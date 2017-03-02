Открытие участка метро до "Раменок" задерживается из-за сбоя вентиляции

4 марта 2017 г. Участок метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" запустят в начале 2018 года

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, к концу 2017 года начнется обкатка линии, а для пассажиров она откроется в начале 2018-го.