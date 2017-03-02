Тоннель на Калужском шоссе обрушился по вине инженеров

3 марта 2017 г. Подрядчик назвал основные версии обрушения тоннеля на Калужском шоссе

Спасатели обнаружили тело второго погибшего рабочего в ходе разбора завалов на месте обрушения тоннеля на Калужском шоссе. Причиной инцидента могли стать нарушение техники установки опалубки или некачественный материал.