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Тоннель на Калужском шоссе обрушился по вине инженеров
6 марта 2017 г. | Время публикации 16:58
Рубрики: Происшествия  
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АГН "Москва"
Тоннель на Калужском шоссе обрушился из-за неправильной установки опалубки, сообщил в понедельник глава Департамента строительства Андрей Бочкарев. "Глупая смерть. Человеческий фактор – нарушение техники. Такие вещи, к сожалению, случаются. Инженеры не проверили простых базовых стандартных технологических приемов", – цитирует его РИАМО.

По словам Бочкарева, высота неправильно закрепленных стоек составляла около 4-5 метров. При передаче бетона конструкции сложились. Глава департамента отметил, что в год на стройках погибает около 30 человек. "По каждому из подобных случаев проводятся расследования, люди будут проверены, а виновные – наказаны", – сказал Бочкарев.

Частичное обрушение строящегося тоннеля произошло на Калужском шоссе 2 марта в районе поселения Сосенское. Погибли два человека, трое пострадали. В пресс-службе группы компаний "АРКС" – генерального подрядчика строительства – ранее называли две возможные причины обрушения: нарушение техники установки опалубки или использование некачественного материала при изготовлении стойки или опалубки. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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