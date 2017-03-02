8 марта Третьяковская галерея на Крымском Валу будет работать бесплатно Рубрики: Культура

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Третьяковская галерея на Крымском Валу работает бесплатно каждую среду. Несмотря на то, что 8 марта объявлено выходным днем, музей не стал прерывать традицию. Так, на выставке "Перезагрузка" посетителей ждут картины из коллекции собирателя советского андеграунда Леонида Талочкина, доступ к которой был ограничен многие годы. Бесплатно можно будет также посмотреть камерную выставку "Мужики и бабы", посвященную образам крестьянства. На ней покажут скульптурные работы Екатерины Белашовой, Владимира Домогацкого, Бориса Королёва, Веры Мухиной, Беатрисы Сандомирской, Сергея Чуракова, Ивана Шадра и других.



Посетители увидят и самые известные картины постоянной экспозиции на Крымском Валу. Среди них "Чёрный квадрат" Казимира Малевича, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Тучи растут" Эрика Булатова, "Будущие лётчики" Александра Дейнеки и другие. Напомним, в ноябре прошлого года станция "Парк культуры" Кольцевой линии превратилась в своеобразный филиал Третьяковки. На эскалаторных сводах появились билборды с изображениями знаменитых художников прошлого века и фрагментами их работ, а также плакаты, объясняющие такие термины как "конструктивизм", "авангард" и другие. По словам замначальника метро Романа Латыпова, первый этап проекта вызвал В Международный женский день в Третьяковской галерее на Крымском Валу можно будет бесплатно посмотреть картины "Чёрный квадрат" Казимира Малевича, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина и другие выдающиеся произведения искусства XX века. Кроме этого, свободным будет вход на выставку "Оттепель", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Третьяковская галерея на Крымском Валу работает бесплатно каждую среду. Несмотря на то, что 8 марта объявлено выходным днем, музей не стал прерывать традицию. Так, на выставке "Перезагрузка" посетителей ждут картины из коллекции собирателя советского андеграунда Леонида Талочкина, доступ к которой был ограничен многие годы. Бесплатно можно будет также посмотреть камерную выставку "Мужики и бабы", посвященную образам крестьянства. На ней покажут скульптурные работы Екатерины Белашовой, Владимира Домогацкого, Бориса Королёва, Веры Мухиной, Беатрисы Сандомирской, Сергея Чуракова, Ивана Шадра и других.Посетители увидят и самые известные картины постоянной экспозиции на Крымском Валу. Среди них "Чёрный квадрат" Казимира Малевича, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Тучи растут" Эрика Булатова, "Будущие лётчики" Александра Дейнеки и другие. Напомним, в ноябре прошлого года станция "Парк культуры" Кольцевой линии превратилась в своеобразный филиал Третьяковки. На эскалаторных сводах появились билборды с изображениями знаменитых художников прошлого века и фрагментами их работ, а также плакаты, объясняющие такие термины как "конструктивизм", "авангард" и другие. По словам замначальника метро Романа Латыпова, первый этап проекта вызвал небывалый ажиотаж – жители и гости столицы специально приезжали на "Парк культуры", чтобы узнать больше о художниках-авангардистах.



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