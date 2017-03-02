Билет в парк аттракционов на ВДНХ будет стоить не меньше 300 рублей

28 февраля 2017 г. Зимний сад может появиться в основании нового колеса обозрения на ВДНХ

Посетители зимнего сада смогут пообедать в тематическом ресторане или приобрести сувениры в магазине. На территории, прилегающей к новому колесу обозрения, также появятся прогулочная зона, музей восковых фигур, кафе и кинотеатр.