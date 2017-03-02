]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
марта
pda
Поиск
Архив

Билет в парк аттракционов на ВДНХ будет стоить не меньше 300 рублей
6 марта 2017 г. | Время публикации 13:03
Рубрики: Городская инфраструктура, Развлечения  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Cтоимость строительства тематического парка аттракционов на территории ВДНХ превышает 11,3 миллиарда рублей, стоимость билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике, который объявил соответствующий конкурс.

Проект будет финансироваться за счет адресной инвестиционной программы Москвы, открытый конкурс должен определить управляющую компанию, которая проведет комплекс работ "под ключ". Цена контракта составляет 11 миллиардов 350 миллионов рублей.

Тематический парк аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3 гектара в южной части ВДНХ. Первая очередь парка должна быть построена к осени 2018 года. По предварительным оценкам, стоимость билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей, его посещаемость достигнет двух миллионов человек в год.

На территории парка появятся аттракцион "Город с экстремальными горками", универсальный театр на тысячу мест, а вся территория будет освещаться огнями от гигантского аттракциона "Солнце". Колесо обозрения стоимостью 12 миллиардов рублей уже строит группа компаний "Регионы", его планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. В основании колеса может появиться зимний сад, а вблизи него - прогулочная зона, музей восковых фигур, кафе и кинотеатр.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Зимний сад может появиться в основании нового колеса обозрения на ВДНХ
28 февраля 2017 г.
Зимний сад может появиться в основании нового колеса обозрения на ВДНХ
Посетители зимнего сада смогут пообедать в тематическом ресторане или приобрести сувениры в магазине. На территории, прилегающей к новому колесу обозрения, также появятся прогулочная зона, музей восковых фигур, кафе и кинотеатр.
20 декабря 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.03.2017   13:02
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 6 марта 2017 г. // Последняя новость 13:03
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>