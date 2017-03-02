Весна в Москве не собирается сдавать позиции несмотря на пасмурность и осадки Рубрики: Погода

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Небольшой дождь днем прогнозируется всю неделю. В ночь на вторник в Москве ноль – плюс 2 градуса, по области минус 2 – плюс 3. Днем в столице 3-5, в Подмосковье 3-8 градусов. В Международный женский день в облаках появятся просветы, существенных осадков не ожидается. В столице 6-8 градусов, по области 3-8. Это близко к рекорду, который принадлежит 2014 году и составляет 8,3 градуса, отмечают



В четверг ночью станет чуть теплее: в столице плюс 2-4, по области ноль – плюс 5. Днем в Москве 7-9 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В конце недели атмосферное давление начнет понижаться. Местами станет накрапывать небольшой дождь, фон температуры не изменится. В субботу, 11 марта, дождь усилится до умеренного. Ночью ноль – плюс 5, днем 2-7 тепла.



Ледяной дождь отмечался утром в некоторых районах Москвы. Замерзающий дождь был слабым и недолгим, но припаркованные машины успели покрыться тонкой ледяной коркой, а на дорогах было скользко. Однако весна не собирается сдавать позиции. Средняя суточная температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов, сообщает Гидрометцентр.Небольшой дождь днем прогнозируется всю неделю. В ночь на вторник в Москве ноль – плюс 2 градуса, по области минус 2 – плюс 3. Днем в столице 3-5, в Подмосковье 3-8 градусов. В Международный женский день в облаках появятся просветы, существенных осадков не ожидается. В столице 6-8 градусов, по области 3-8. Это близко к рекорду, который принадлежит 2014 году и составляет 8,3 градуса, отмечают "Метеоновости" В четверг ночью станет чуть теплее: в столице плюс 2-4, по области ноль – плюс 5. Днем в Москве 7-9 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В конце недели атмосферное давление начнет понижаться. Местами станет накрапывать небольшой дождь, фон температуры не изменится. В субботу, 11 марта, дождь усилится до умеренного. Ночью ноль – плюс 5, днем 2-7 тепла.



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