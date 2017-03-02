В программу сноса ветхого жилья могут включить панельные девятиэтажки

2 марта 2017 г. Чиновники пообещали переселять обитателей хрущевок сразу в новое жилье

В Госдуме подчеркнули, что люди из сносимых пятиэтажек будут переселяться без "маневренного фонда". Мэрия рассчитывает сперва строить дома, и лишь затем начинать ликвидировать хрущевки. Власти также обещают учитывать пожелания горожан.