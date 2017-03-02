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В программу сноса ветхого жилья могут включить панельные девятиэтажки
6 марта 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Недвижимость, Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
Столичные власти при реализации новой программы ликвидации устаревших домов, планируют соблюдать квартальный принцип расселения и сноса. Так, если в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то они также могут пойти под снос вместе с пятиэтажными хрущевками, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два разных источника в мэрии.

По словам одного из собеседников издания, совещания по поводу новой программы сноса в городском правительстве сейчас идут в безостановочном режиме, власти определяют кварталы, которые будут реконструироваться в первую очередь. Выбрать их планируется к сентябрю. Примечательно, что в мэрии ранее насчитали 8 тысяч попадающих под снос домов, хотя типовых пятиэтажек в городе сейчас около 7 тысяч. Власти готовы сносить не только эти дома.

В случае с каждым кварталом будет проводиться масштабный опрос жителей и решение о сносе пятиэтажек будет приниматься только в том случае, если подавляющее большинство собственников квартир проголосуют за. Если жители выступят против, то их дома трогать не будут, подчеркнул источник. Такой сценарий развития событий вполне вероятен для кварталов с кирпичными пятиэтажками сталинского периода.

Считаться с горожанами столичным властям наказал президент РФ Владимир Путин, который в ходе недавней встречи с мэром Сергеем Собяниным подчеркнул: недовольство москвичей нужно свести к минимуму. Впрочем, как считает муниципальный депутат из Хорошево-Мневников Марина Сидорук, существующий механизм обсуждения городом решений с жителями - не более чем профанация. "На слушания приходит в полном составе вся управа, сотрудники ГБУ "Жилищник", молодежные движения, советы ветеранов и прикормленные общественники. Немногочисленные сторонние люди, не согласные с официальной позицией, просто закрикиваются и захлопываются", - добавила Сидорук.

На реализацию программы Москва уже решила выделить 300 миллиардов рублей - по 100 миллиардов рублей ежегодно, отмечает газета. При этом один из крупных девелоперов уточнил, что городу придется вкладываться и в дополнительную инфраструктуру, а потому реальные траты на строительство могут достичь 2,4 триллиона рублей.
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