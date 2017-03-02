]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
6
марта
pda
Поиск
Архив

Больше женщин будут нанимать водителями автобусов в Москве
6 марта 2017 г. | Время публикации 14:42
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Единый транспортный портал
Женщин-водителей планируется привлекать к работе на синих автобусах частных перевозчиков, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок". Женщины водят аккуратнее мужчин, с уважением относятся к другим участникам движения, и у них намного меньше проблем с предрейсовым медицинским осмотром.

Нанять больше женщин-водителей планируют в группе компаний "Автолайн", "Гепарт", "Таксомоторный парк N20". "Работа водителя сложная, с ней справляются не все. В прошлом году от нас ушло несколько сотрудников: и женщины, и мужчины. Но как показала практика, женщины водят аккуратнее и легко находят общий язык с пассажирами", – сказал гендиректор "Гепарта" Мурад Султанов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
6.03.2017   21:36
3
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 6 марта 2017 г. // Последняя новость 20:32
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>