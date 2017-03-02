Больше женщин будут нанимать водителями автобусов в Москве Рубрики: Общественный транспорт

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Нанять больше женщин-водителей планируют в группе компаний "Автолайн", "Гепарт", "Таксомоторный парк N20". "Работа водителя сложная, с ней справляются не все. В прошлом году от нас ушло несколько сотрудников: и женщины, и мужчины. Но как показала практика, женщины водят аккуратнее и легко находят общий язык с пассажирами", – сказал гендиректор "Гепарта" Мурад Султанов. Женщин-водителей планируется привлекать к работе на синих автобусах частных перевозчиков, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок". Женщины водят аккуратнее мужчин, с уважением относятся к другим участникам движения, и у них намного меньше проблем с предрейсовым медицинским осмотром.Нанять больше женщин-водителей планируют в группе компаний "Автолайн", "Гепарт", "Таксомоторный парк N20". "Работа водителя сложная, с ней справляются не все. В прошлом году от нас ушло несколько сотрудников: и женщины, и мужчины. Но как показала практика, женщины водят аккуратнее и легко находят общий язык с пассажирами", – сказал гендиректор "Гепарта" Мурад Султанов.



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