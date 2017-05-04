Ночной пожар в здании на Новом Арбате потушен: причиной возгорания может быть старая проводка Рубрики: Происшествия

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"Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание утеплителя короба и электрокабелей в административном здании на Новом Арбате",- сообщили



Как выяснилось, в пострадавшем здании располагается Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, а также столичный Комитет по туризму и гостиничному хозяйству. Позже появилась информация о том, что это здание строительной компании "Кэпитал групп", и причиной возгорания могла стать старая электропроводка, сообщила агентству пресс-секретарь компании Ольга Баскакова.



"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о пожаре 6 мая в здании на Новом Арбате 15, сообщаем, что, по предварительным данным, в административной части здания, еще не подвергшейся реконструкции, произошло самовозгорание старой электропроводки. Возгорание было оперативно ликвидировано, огонь в другие помещения не распространился. Никто не пострадал", - сказала она.



Баскакова добавила, что точные причины возгорания устанавливаются. Работы по реконструкции будут продолжены в штатном режиме в соответствии с графиком. Возгорание возникло около 3 часов ночи в электрощитовой на 14 этаже. Из здания эвакуировали 30 рабочих. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место ЧП и приступили к тушению, для этого здание было обесточено. Информации о пострадавших не поступало. Пожар был потушен около 5 утра."Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание утеплителя короба и электрокабелей в административном здании на Новом Арбате",- сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.Как выяснилось, в пострадавшем здании располагается Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, а также столичный Комитет по туризму и гостиничному хозяйству. Позже появилась информация о том, что это здание строительной компании "Кэпитал групп", и причиной возгорания могла стать старая электропроводка, сообщила агентству пресс-секретарь компании Ольга Баскакова."В связи с появившимися в СМИ сообщениями о пожаре 6 мая в здании на Новом Арбате 15, сообщаем, что, по предварительным данным, в административной части здания, еще не подвергшейся реконструкции, произошло самовозгорание старой электропроводки. Возгорание было оперативно ликвидировано, огонь в другие помещения не распространился. Никто не пострадал", - сказала она.Баскакова добавила, что точные причины возгорания устанавливаются. Работы по реконструкции будут продолжены в штатном режиме в соответствии с графиком.



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