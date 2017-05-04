В российской столице "подорожали" свидания Рубрики: Общество

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В расчеты входила стоимость поездки на такси, ужина или обеда на двоих, безалкогольных напитков, двух билетов в кино и пары бокалов пива. Москва заняла 35-е место в списке: в российской столице свидание обойдется в 77 долларов. В прошлом году этот показатель для Москвы составил



Дороже всего свидание будет стоить в Цюрихе (196 долларов), Осло (167 долларов), Токио (163 доллара), Копенгагене (154 доллара) и Стокгольме (146 долларов). Дешевле всего свидание обойдется в Маниле (39 долларов), Джакарте (42 доллара), Куала-Лумпуре (44 доллара), в индийских Нью-Дели и Бангалоре.



Помимо "индекса свидания" Deutsche Bank составил еще несколько индексов. Так, "индекс вредных привычек" рассчитывался из совокупной стоимости пяти бутылок или банок пива и двух пачек сигарет. Москва заняла в списке 33-е место (29 долларов). Самыми дорогими городами по этому показателю стали Осло и Мельбурн (75 долларов), дешевле всего этот же набор обойдется в Йоханнесбурге, Праге и Маниле (по 14 долларов).



В "индекс отдыха в выходные" входит стоимость стандартного номера в пятизвездочном отеле на две ночи, двух обедов в ресторане на двоих, машины на прокат на два дня, двух пинт пива, четырех литров безалкогольных напитков или простой воды и нескольких походов по магазинам за джинсами или кроссовками. Москва оказалась на 12-м месте (1561 доллар). Самым дорогим в этом плане городом стал Милан (2092 доллара). Самыми бюджетными городами для поездки на выходные Deutsche Bank называет Стамбул (740 долларов), Нью-Дели (782 доллара) и Манилу (789 долларов). В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в различных городах мира, опубликовав шестое ежегодное исследование цен на различные товары и услуги. Результаты исследования доступны на сайте банка В расчеты входила стоимость поездки на такси, ужина или обеда на двоих, безалкогольных напитков, двух билетов в кино и пары бокалов пива. Москва заняла 35-е место в списке: в российской столице свидание обойдется в 77 долларов. В прошлом году этот показатель для Москвы составил 65 долларов Дороже всего свидание будет стоить в Цюрихе (196 долларов), Осло (167 долларов), Токио (163 доллара), Копенгагене (154 доллара) и Стокгольме (146 долларов). Дешевле всего свидание обойдется в Маниле (39 долларов), Джакарте (42 доллара), Куала-Лумпуре (44 доллара), в индийских Нью-Дели и Бангалоре.Помимо "индекса свидания" Deutsche Bank составил еще несколько индексов. Так, "индекс вредных привычек" рассчитывался из совокупной стоимости пяти бутылок или банок пива и двух пачек сигарет. Москва заняла в списке 33-е место (29 долларов). Самыми дорогими городами по этому показателю стали Осло и Мельбурн (75 долларов), дешевле всего этот же набор обойдется в Йоханнесбурге, Праге и Маниле (по 14 долларов).В "индекс отдыха в выходные" входит стоимость стандартного номера в пятизвездочном отеле на две ночи, двух обедов в ресторане на двоих, машины на прокат на два дня, двух пинт пива, четырех литров безалкогольных напитков или простой воды и нескольких походов по магазинам за джинсами или кроссовками. Москва оказалась на 12-м месте (1561 доллар). Самым дорогим в этом плане городом стал Милан (2092 доллара). Самыми бюджетными городами для поездки на выходные Deutsche Bank называет Стамбул (740 долларов), Нью-Дели (782 доллара) и Манилу (789 долларов).



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