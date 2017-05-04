]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
мая
pda
Поиск
Архив

В российской столице "подорожали" свидания
6 мая 2017 г. | Время публикации 09:30 | Последние изменения 11:35
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в различных городах мира, опубликовав шестое ежегодное исследование цен на различные товары и услуги. Результаты исследования доступны на сайте банка.

В расчеты входила стоимость поездки на такси, ужина или обеда на двоих, безалкогольных напитков, двух билетов в кино и пары бокалов пива. Москва заняла 35-е место в списке: в российской столице свидание обойдется в 77 долларов. В прошлом году этот показатель для Москвы составил 65 долларов.

Дороже всего свидание будет стоить в Цюрихе (196 долларов), Осло (167 долларов), Токио (163 доллара), Копенгагене (154 доллара) и Стокгольме (146 долларов). Дешевле всего свидание обойдется в Маниле (39 долларов), Джакарте (42 доллара), Куала-Лумпуре (44 доллара), в индийских Нью-Дели и Бангалоре.

Помимо "индекса свидания" Deutsche Bank составил еще несколько индексов. Так, "индекс вредных привычек" рассчитывался из совокупной стоимости пяти бутылок или банок пива и двух пачек сигарет. Москва заняла в списке 33-е место (29 долларов). Самыми дорогими городами по этому показателю стали Осло и Мельбурн (75 долларов), дешевле всего этот же набор обойдется в Йоханнесбурге, Праге и Маниле (по 14 долларов).

В "индекс отдыха в выходные" входит стоимость стандартного номера в пятизвездочном отеле на две ночи, двух обедов в ресторане на двоих, машины на прокат на два дня, двух пинт пива, четырех литров безалкогольных напитков или простой воды и нескольких походов по магазинам за джинсами или кроссовками. Москва оказалась на 12-м месте (1561 доллар). Самым дорогим в этом плане городом стал Милан (2092 доллара). Самыми бюджетными городами для поездки на выходные Deutsche Bank называет Стамбул (740 долларов), Нью-Дели (782 доллара) и Манилу (789 долларов).
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москву назвали одним из самых дешевых городов для свиданий
19 мая 2016 г.
Москву назвали одним из самых дешевых городов для свиданий
По оценкам международных аналитиков, бюджетное свидание в Москве обходится в разы дешевле, чем в других крупных мировых столицах - примерно в 4,3 тысячи рублей. Самым же экономным можно отправиться в Индию.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.05.2017   1:11
0
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 7 мая 2017 г. // Последняя новость 6 мая 2017 г. 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>