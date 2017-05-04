В ДТП в центре Москвы погиб человек Рубрики: Происшествия

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По его словам, происшествие произошло по адресу: Новинский бульвар, 17. Автомобиль "Мерседес", по предварительным данным, столкнулся с мачтой освещения.



В свою очередь, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции агентству подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия, уточнив, что автомобиль "Мерседес" столкнулся с препятствием при попытке въехать в тоннель. Также автоинспектор сообщил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая причины и обстоятельства происшествия. В центре Москвы, на Новинском бульваре, произошла автоавария, которая унесла жизнь одного человека, еще двое человек пострадали, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.По его словам, происшествие произошло по адресу: Новинский бульвар, 17. Автомобиль "Мерседес", по предварительным данным, столкнулся с мачтой освещения.В свою очередь, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции агентству подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия, уточнив, что автомобиль "Мерседес" столкнулся с препятствием при попытке въехать в тоннель. Также автоинспектор сообщил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая причины и обстоятельства происшествия.



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