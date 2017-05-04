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В ДТП в центре Москвы погиб человек
6 мая 2017 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 11:37
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В центре Москвы, на Новинском бульваре, произошла автоавария, которая унесла жизнь одного человека, еще двое человек пострадали, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, происшествие произошло по адресу: Новинский бульвар, 17. Автомобиль "Мерседес", по предварительным данным, столкнулся с мачтой освещения.

В свою очередь, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции агентству подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия, уточнив, что автомобиль "Мерседес" столкнулся с препятствием при попытке въехать в тоннель. Также автоинспектор сообщил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая причины и обстоятельства происшествия.
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