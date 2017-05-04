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Более тысячи человек, по подсчетам полиции, приняли участие в митинге в честь годовщины "болотных" событий
6 мая 2017 г. | Время публикации 15:00 | Последние изменения 15:49
Рубрики: Общество  
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Reuters
Reuters
В согласованном властями Москвы митинге оппозиции, прошедшем на проспекте Академика Сахарова, приняли участие около 1000 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главного управления МВД РФ. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану общественного порядка и безопасности.

Акция завершилась без инцидентов, по заявлениям полиции, в ней приняли участие в 10 раз меньше заявленного числа, передает ТАСС.

Митинг был посвящен пятилетней годовщине событий 6 мая на Болотной площади, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. Newsmsk.com напоминает, что тогда пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Фигурантами "болотного дела" в конечном счете стали 30 человек, их сторонники заявили, что беспорядки были спровоцированы полицией. Организаторами беспорядков на Болотной площади суд признал активистов "Левого фронта" Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева и Константина Лебедева. Удальцов и Развозжаев, не признавшие своей вины, 24 июля 2014 года получили по 4,5 года. Лебедев заключил сделку со следствием и вышел по УДО в мае 2014 года.

Сегодня на митинге собрались представители различных партий и гражданские активисты с баннерами и флагами своих движений и организаций. У многих пришедших на одежду были приколоты белые ленточки.

Во время акции движение по проспекту Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы и до Бульварного кольца было перекрыто, проход на мероприятие осуществлялся через рамки металлодетекторов. Вдоль проспекта были выставлены металлические ограждения, за которыми стояли сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники, обеспечивавшие правопорядок.

О том, что оппозиция планирует провести акцию 6 мая, один из организаторов акции, главный редактор "Еженедельного журнала" Александр Рыклин заявил 15 апреля в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, мероприятие будет посвящено событиям, которые произошли во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. "Но поскольку репрессии в России сейчас разворачиваются с новой мощью и набирают обороты буквально каждый день, акция будет посвящена уже и этим новым событиям", - отметил он.
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