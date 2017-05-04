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Два мотоциклиста пострадали в аварии на МКАД (видео)
6 мая 2017 г. | Время публикации 17:00
Рубрики: Происшествия  
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АГН "Москва"
"На 87 км внешней стороны МКАД столкнулись два мотоцикла и легковой автомобиль. В результате два человека пострадали, оба - мотоциклисты", - сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.



Ранее в субботу заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в ходе общения с журналистами сообщил, что количество ДТП с участием мотоциклистов снизилось на 30% в 2016 году "во многом благодаря слаженной работе полиции, ГИБДД Москвы, правительства Москвы, Центра организации дорожного движения". Также Ликсутов уверен, что такая положительная тенденция продолжится.

Заммэра добавил, что по итогам субботнего мотопробега от проспекта Сахарова до ВДНХ правительство Москвы обсудит с мотосообществом необходимость проводить такие мероприятия регулярно. Мотопробег был посвящен Дню Победы и Москве как городу для мотоциклистов.
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