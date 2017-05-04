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В Москве сносят усадьбу Неклюдовой, в которой власти не признали объект культурного наследия
6 мая 2017 г. | Время публикации 15:50 | Последние изменения 16:13
Рубрики: Архитектура  
Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется
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Moscow-Live.ru
"Здание по адресу ул. Малая Бронная, д. 15Б не является ни объектом культурного наследия, ни выявленным объектом культурного наследия", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Мосгорнаследия. В свою очередь общественное движение "Архнадзор" в субботу распространило заявление, в котором назвало снос главного дома усадьбы "выдающимся примером градостроительного варварства и беззакония, недопустимого в столице цивилизованной страны".

Как утверждает"Архнадзора", "здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу". Однако в ноябре 2016 года столичные власти оформили градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предусматривающий снос дома Неклюдовой и строительство на его месте, в близком соседстве с жилыми домами и детским садом, нового здания высотой 28 метров.

Эти действия общественники расценили как легализованную точечную застройку в границах зоны охраны памятников архитектуры. "Это решение принято мэрией, невзирая на многочисленные протесты и обращения местных жителей, муниципальных депутатов, несмотря на официально выраженное отрицательное мнение Мосгорнаследия и Москомархитектуры по вопросу сноса исторического здания и нового строительства на этом месте", - подчеркивают в "Архнадзоре".

"Для данного земельного участка несколько лет назад были за городской счет разработаны градостроительные режимы и регламенты, предусматривавшие сохранение здания и ограничение высотной отметки до 16,38 м, то есть фиксирующие нынешнее положение", - говорится в сообщении движения.

Между тем, как сообщает РИАМО, десятки человек работают на месте сноса главного дома усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной улице в центре Москвы в субботу. Здание огорожено металлическим забором с зеленой сеткой. К 15 часам уже была снесена часть стены на втором этаже.

Москвичи протестуют против сноса. Возле забора главного дома усадьбы Неклюдовой собрались несколько десятков человек, в том числе пенсионеры. Кто-то приехал из других районов. Некоторые женщины не сдерживают слез.

"Я против того, что творится в Москве. Исторические здания сносят. Я здесь родилась, выросла, ком в горле. Нормальный хороший дом стоял", - сказала РИАМО жительница дома по Малой Бронной.

В субботу пользователи соцсетей, в частности "Facebook", живущие на Малой Бронной улице, отметили, что снос начался в 4 утра выходного дня. Главный дом городской усадьбы Неклюдовой был построен в 1840-х годах, затем подвергался перестройке в XX веке.

Ранее Newsmsk.com сообщал, что "Архнадзор" опасается за судьбу усадьбы барона Кнопа в Колпачном переулке - ей грозит радикальная перестройка несмотря на превосходное техническое состояние. Кроме того, рядом с московским шедевром модернизма - зданием Центросоюза, построенным архитектором Ле Корбюзье, может появиться 58-метровый бизнес-центр.

Также градозащитников возмутила недавняя реконструкция усадебного дома 18 века на Смоленском бульваре, 19, строение 2 – одного из немногих в Москве жилых домов эпохи барокко. В результате белокаменный декор на фасадах, позволивший датировать дом серединой 18 века, грубо замазан. В апреле защитники московской старины опубликовали карту подземных археологических древностей, которым грозит практически неизбежное повреждение в ходе работ по программе "Моя улица". В зоне риска, в том числе, могут оказаться остатки Белого города и башен Китайгородской крепости вдоль Москворецкой набережной. Их повреждение – уголовное преступление.
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