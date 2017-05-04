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Более 30 человек пострадали из-за пожара в высотном доме на юго-западе Москвы
6 мая 2017 г. | Время публикации 12:00
Рубрики: Происшествия  
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АГН "Москва"
После пожара в Москве в высотном доме на Профсоюзной улице к врачам обратился 31 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора научно-практического Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) Сергей Гуменюк.

"В настоящее время госпитализировано 11 человек; один из них находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой", - сказал Гуменюк. По его словам, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, и "некоторые из них могут быть выписаны уже сегодня".

Медик подчеркнул, что госпитализированным проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. "Всего на месте происшествия врачами был осмотрен 31 человек", - сообщил он.

Ранее стало известно, что в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании на улице Профсоюзная, д.64, кор.2, на территории жилищного комплекса "Дирижабль" из него было эвакуировано 70 человек.

Также Newsmsk.com сообщал о пожаре в административном здании на Новом Арбате, который начался около 3 часов ночи и были потушен через 2 часа. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать старая электропроводка.
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