Гидрометцентр предупреждает о резкой смене погоды 8-9 мая Рубрики: Погода

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"Мы выпускаем предупреждение о неблагоприятных погодных условиях по всему Центральному федеральному округу. Несмотря на то, что сейчас в Москве достаточно теплая погода, уже завтра ситуация начнет меняться, а 8 мая под влиянием циклона мы прогнозируем сильный заток холодных воздушных масс, который приведет к длительным интенсивным осадкам", - сказал Вильфанд



По словам синоптика, 8 мая и в ночь на 9 мая выпадет минимум половина месячной нормы осадков, причем в связи с сильным понижением температуры - в виде снега. Кроме того, ожидается сильный ветер - 15-20 м/с, в ночные и утренние часы - гололедица, налипание мокрого снега на провода. Прогнозируется даже установление временного снежного покрова до 10 см до утра, если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля.



Вместе с тем Вильфанд отметил, что непогода придется в основном на понедельник и в ночь на вторник, а непосредственно в праздник погодные условия начнут постепенно улучшаться. Тем не менее, 9 мая будет все-таки холодно (утром - от 0 до плюс 2, днем - до плюс 5-6), ветрено, вероятность осадков сохранится, хотя они ослабеют.



Ранее Newsmsk.com писал, что 9 мая 2017 года станет Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждает о сильном ветре и мокром снеге, который пройдет в Москве накануне 9 мая. Погода улучшится только после Дня Победы."Мы выпускаем предупреждение о неблагоприятных погодных условиях по всему Центральному федеральному округу. Несмотря на то, что сейчас в Москве достаточно теплая погода, уже завтра ситуация начнет меняться, а 8 мая под влиянием циклона мы прогнозируем сильный заток холодных воздушных масс, который приведет к длительным интенсивным осадкам", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в субботу.По словам синоптика, 8 мая и в ночь на 9 мая выпадет минимум половина месячной нормы осадков, причем в связи с сильным понижением температуры - в виде снега. Кроме того, ожидается сильный ветер - 15-20 м/с, в ночные и утренние часы - гололедица, налипание мокрого снега на провода. Прогнозируется даже установление временного снежного покрова до 10 см до утра, если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля.Вместе с тем Вильфанд отметил, что непогода придется в основном на понедельник и в ночь на вторник, а непосредственно в праздник погодные условия начнут постепенно улучшаться. Тем не менее, 9 мая будет все-таки холодно (утром - от 0 до плюс 2, днем - до плюс 5-6), ветрено, вероятность осадков сохранится, хотя они ослабеют.Ранее Newsmsk.com писал, что 9 мая 2017 года станет самым холодным с начала 21-го века. "Самым холодным 9 мая, по данным метеостанции ВДНХ, было в 1988 году, тогда было всего лишь 6,5 градуса. В последний раз дневная температура ниже 10 градусов 9 мая была в 1999 году, тогда отмечалось 7,5 градуса, холодной была и ночь, с заморозками до минус 3,8", - отмечают метеорологи.



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