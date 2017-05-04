Обновленный стадион "Лужники" откроют в самое ближайшее время Рубрики: Городская инфраструктура

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Хуснуллин рассказал, что почти все уровни инженерных систем удачно прошли тестирование, а также прошло "на отлично" тестирование медиакровли. Сейчас активно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, их планируется завершить в ближайшие две недели.



"К настоящему времени мы уже сдали благоустроенную набережную, уже ввели в эксплуатацию несколько павильонов входных групп, а также здание медиацентра. Активно ведется работа по высадке деревьев и кустарников на территории комплекса. Территория "Лужников" составляет более 200 га, я уверен, что этот комплекс станет одним из лучших в Москве и во всей России спортивных кластеров", - добавил Хуснуллин.



Кроме того, по словам чиновника, для обеспечения безопасности на реконструированном стадионе установлено более 1000 камер видеонаблюдения, еще 1500 камер слежения будет установлено на территории олимпийского комплекса. Также на территории появится шесть транспортных контрольно-пропускных пунктов с 39 полосами досмотра и семь пешеходных контрольно-пропускных пунктов с 427 точками прохода для посетителей.



Рассказал Хуснуллин и о проекте большого теннисного центра, который будет построен в "Лужниках" за счет АО "Лужники", сообщает



Он отметил, что сейчас в спорткомплексе на стадии строительства находится 24 объекта к ЧМ-2018: три тренировочных поля, медиацентр дополнительный, входные группы, где будут проводиться досмотры с точки зрения безопасности. "Кроме этих объектов, которые мы строим к чемпионату мира, строим большой комплекс водных видов спорта, 56 тыс. кв. м, в котором будут и бассейн, и аквапарк, и зона отдыха", - пояснил заммэра.



По словам Хуснуллина, в спортивном комплексе "Лужники" после реконструкции смогут отдыхать и заниматься спортом 4-5 млн жителей города в год. "Также строится большой центр гимнастики, полноценно, уже сделали монолитные работы и вышли на уровень второго этажа", - сообщил чиновник. По словам чиновника, на которые ссылается "Интерфакс" , все строительные работы на стадионе "Лужники" завершены, новое здание уже обживается, осталось завезти мебель и аппаратуру.Хуснуллин рассказал, что почти все уровни инженерных систем удачно прошли тестирование, а также прошло "на отлично" тестирование медиакровли. Сейчас активно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, их планируется завершить в ближайшие две недели."К настоящему времени мы уже сдали благоустроенную набережную, уже ввели в эксплуатацию несколько павильонов входных групп, а также здание медиацентра. Активно ведется работа по высадке деревьев и кустарников на территории комплекса. Территория "Лужников" составляет более 200 га, я уверен, что этот комплекс станет одним из лучших в Москве и во всей России спортивных кластеров", - добавил Хуснуллин.Кроме того, по словам чиновника, для обеспечения безопасности на реконструированном стадионе установлено более 1000 камер видеонаблюдения, еще 1500 камер слежения будет установлено на территории олимпийского комплекса. Также на территории появится шесть транспортных контрольно-пропускных пунктов с 39 полосами досмотра и семь пешеходных контрольно-пропускных пунктов с 427 точками прохода для посетителей.Рассказал Хуснуллин и о проекте большого теннисного центра, который будет построен в "Лужниках" за счет АО "Лужники", сообщает Агентство городских новостей "Москва" . "Там будут 20 крытых кортов и порядка 20 открытых. Концепция утверждена, сейчас идет проектирование. Думаю, что во второй половине года приступим к строительству", - заявил чиновник.Он отметил, что сейчас в спорткомплексе на стадии строительства находится 24 объекта к ЧМ-2018: три тренировочных поля, медиацентр дополнительный, входные группы, где будут проводиться досмотры с точки зрения безопасности. "Кроме этих объектов, которые мы строим к чемпионату мира, строим большой комплекс водных видов спорта, 56 тыс. кв. м, в котором будут и бассейн, и аквапарк, и зона отдыха", - пояснил заммэра.По словам Хуснуллина, в спортивном комплексе "Лужники" после реконструкции смогут отдыхать и заниматься спортом 4-5 млн жителей города в год. "Также строится большой центр гимнастики, полноценно, уже сделали монолитные работы и вышли на уровень второго этажа", - сообщил чиновник.



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