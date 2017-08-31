Гостиничный комплекс с банями народов мира откроют на Самарской улице Рубрики: Городская инфраструктура

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По словам чиновника, здание площадью более 76 тысяч квадратных метров будет состоять из подземной части с паркингом и наземной части из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. На первом этаже разместят ресепшн и фойе, основной ресторан и бар гостиницы, на втором - конференц-залы и переговорные, а с 3-го по 11-й этажи будут занимать офисы. На 13-м этаже будет расположен фитнес-центр со СПА-зоной, а также банями народов мира, включая русскую парную, японскую фуро, норвежский холод, альпийскую фито-сауну, турецкий хамам и финскую сауну. Гости фитнес-центра смогут также посетить тренажерный зал, бассейн, две ванные с водопадом и солью Мертвого моря.



Номера отеля будут оборудованы с 14 по 32 этажи. На последних двух этажах откроют ресторан, а на 33-м этаже - террасы с ограждающими стеклянными экранами. Оператором нового отеля станет компания Carlson Rezidor. Открытие комплекса на Самарской улице запланировано в апреле 2018 года. Офисно-гостиничный многофункциональный комплекс четырехзвездочной категории с банями разных народов мира появится к концу этого года на Самарской улице. Об этом "Интерфаксу" сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.По словам чиновника, здание площадью более 76 тысяч квадратных метров будет состоять из подземной части с паркингом и наземной части из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. На первом этаже разместят ресепшн и фойе, основной ресторан и бар гостиницы, на втором - конференц-залы и переговорные, а с 3-го по 11-й этажи будут занимать офисы. На 13-м этаже будет расположен фитнес-центр со СПА-зоной, а также банями народов мира, включая русскую парную, японскую фуро, норвежский холод, альпийскую фито-сауну, турецкий хамам и финскую сауну. Гости фитнес-центра смогут также посетить тренажерный зал, бассейн, две ванные с водопадом и солью Мертвого моря.Номера отеля будут оборудованы с 14 по 32 этажи. На последних двух этажах откроют ресторан, а на 33-м этаже - террасы с ограждающими стеклянными экранами. Оператором нового отеля станет компания Carlson Rezidor. Открытие комплекса на Самарской улице запланировано в апреле 2018 года.



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