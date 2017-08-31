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Станция "Физтех" появится на картах метро к 2021 году
6 сентября 2017 г. | Время публикации 14:27
Рубрики: Метрополитен  
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Global Look Press
В этом году в Москомархитектуре начнут проектирование станции метро "Физтех", которая будет продолжением Люблинско-Дмитровской линии и выйдет за МКАД. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, станцию "Физтех" в поселке Северный построят в 2021 году. Об этом сообщает M24.ru.

Станция с названием "Физтех" появилась на картах московского метро 1 апреля 1996 года. Как выяснилось, студенты физико-технического института в Долгопрудном отпечатали наклейки в типографии и расклеили их на большинстве схем в вагонах метро. А по институту они расклеили объявления с призывом: "Физтехи! Настала пора и нам обзавестись своей станцией метро". Вечером того же 1 апреля шутники признались в розыгрыше во время студенческого концерта, однако жители северных районов поверили в новую станцию и обратились в руководство метрополитена. Тогда там заявили, что прокладывать в поселок Северный линию метро никто не собирался.

Сейчас же к идее решили вернуться: по мнению Юлианы Княжевской, ввод станции "Физтех" позволит обеспечить скоростным транспортом жителей поселка Северный и города Долгопрудный. К 2020-2025 году численность населения Северного может вырасти до 78,5 тысяч человек, а количество работающих в инновационном центре - до 53 тысяч. Строительство станции будет начато после того, как для пассажиров откроются новые станции Люблинско-Дмитровской линии - "Окружная", "Верхние Лихоборы", "Селигерская", "Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе". Это планируется сделать до конца 2021 года.

Напомним, новые станции "Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе" позволят улучшить транспортное обслуживание 170 тысяч жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово. Новый транспортно-пересадочный узел объединит станцию метро "Дмитровское шоссе", платформу "Лианозово" и остановки наземного транспорта.

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