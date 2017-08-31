Станция "Физтех" появится на картах метро к 2021 году

3 февраля 2017 г. Власти одобрили продление Люблинско-Дмитровской и Сокольнической линий метро

Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена на север до железнодорожной платформы "Лианозово", а Сокольническая - на юг от станции "Саларьево" в Коммунарку. Проекты продления одобрены Градостроительно-земельной комиссией.