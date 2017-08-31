В столичных школах обнаружили незаконную агитацию в пользу муниципальных кандидатов от "Единой России"

28 сентября 2016 г. Церковь Летающего макаронного монстра решила зарегистрироваться в Москве

Документы на регистрацию церкви Макаронного пастриархата поданы в Минюст, и на рассмотрение заявки уйдет от месяца до полугода. Эксперты сомневаются в успешности задумки, а в РПЦ назвали инициативу "формой придури".