В столичных школах обнаружили незаконную агитацию в пользу муниципальных кандидатов от "Единой России"

Кандидат в муниципальные депутаты по району Тропарево-Никулино Евгения Гершберг на своей странице в Facebook
пожаловалась на незаконную предвыборную агитацию в школе 1329.
Ребенок Гершберг принес из школы агитационную листовку, на которой приведен пример заполнения избирательного бюллетеня для многомандатного округа номер 2. Однако среди кандидатов, для примера отмеченных галочками, значатся исключительно кандидаты от партии "Единая Россия": комментаторы увидели в этом прямое нарушение ст. 48 закона "Об образовании". Жители Кунцево отмечают, что аналогичные листовки попали к ним в почтовые ящики. Ранее аналогичное фото разместил в своем Twitter
бывший ученик школы Михаил Самин.
Все перечисленные в бюллетене кандидаты — реальные участники предстоящих муниципальных выборов. Среди них числится и директор школы 1329 Вероника Бурмакина, которая в мае этого года намеревалась исключить из учебного заведения десятиклассника Михаила Самина за участие в митинге 26 марта. Сам Михаил Самин в прошлом году попал в СМИ как инициатор регистрации Русской пастафарианской церкви
Макаронного пастриархата: подросток уже несколько лет занимается делами церкви, организовывает мероприятия, а также перевел Евангелие Летающего макаронного монстра (ЛММ) с английского на русский язык. Эксперты заявили, что вероучение пастафарианской церкви не соответствует признакам религиозной организации, и в регистрации епархии было отказано.