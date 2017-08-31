Траты Москвы на День города в этом году превысят 650 миллионов рублей

Предстоящий День города, который пройдет 9-го и 10 сентября, будет стоить столичному бюджету минимум 572 миллиона рублей, а еще 97 миллионов власти потратят на разгон туч, подсчитала газета "Ведомости"
, изучив данные госзакупок городских структур. Таким образом, расходы на празднования в честь 870-летия Москвы достигнут 669 миллионов рублей. Примечательно, что в недавнем интервью "Комсомольской правде" заммэра столицы Наталья Сергунина утверждала, что траты на День города останутся на уровне прошлого года - в пределах 500 миллионов рублей.
Подавляющая часть средств пойдет на украшение города (279,6 миллиона рублей) и организацию культурно-массовых мероприятий (253,7 миллиона). В 31,2 миллиона обойдется праздничный фейерверк, еще 7,2 миллиона ушло на информационную поддержку и пиар юбилея.
Крупнейшие подряды по украшению города достались фирмам, которые давно сотрудничают с мэрией. Так, установкой флагов и объемных декоративных конструкций, а также световой подсветкой города занимаются ТК "Сантис" (компания получила за это 177,5 миллиона рублей) и "Эдлайн (65,7 миллиона). Одним из владельцев последней является Алексей Холинов, бывший сотрудник комплекса городского хозяйства столицы.
Кроме того, 22 миллиона рублей будет потрачено на гонорары для 24 артистов. Самую крупную сумму получит Валерий Меладзе, который за 3,3 миллиона рублей проведет два мини-концерта, каждый из которых продлится около 20 минут. По 1,76 миллиона рублей получат Тамара Гвердцители, Бьянка и Елена Темникова. Самые скромные гонорары - у певца Антона Лаврентьева и сына бизнесмена Валерия Когана - Александра (327 тысячи и 300 тысяч соответственно).
Отметим, что ранее "Ведомости" подсчитали расходы столичных властей на создание и благоустройство парков. Выяснилось, что в общей сложности сумма, выделенная на эти цели, превысила бюджеты любых городов-миллионников
, кроме Санкт-Петербурга. Кроме того, затраты на благоустройство парков превысили вложения в программу "Моя улица".