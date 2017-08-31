Роскомнадзор измерил качество мобильной связи в столице Рубрики: Городская инфраструктура

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Роскомнадзор и филиал ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа" провели измерения качества услуг мобильной связи "большой четверки" в Москве Качество голосовой связи проверялось по четырем показателям: доле неуспешных соединений, обрывов, средней разборчивости речи и доле неразборчивых соединений. Работа MS-сервисов оценивалась по среднему времени доставки и доле недоставленных сообщений. Мобильный интернет тестировался по показателям средней скорости передачи данных, доле неуспешных соединений, неуспешных сессий и продолжительности успешных сессий.



Наибольшая доля неуспешных попыток голосовых соединений зафиксирована в сети "Вымпелкома" — 15,1%. Лучшее значение по этому показателю у "МегаФона" — 0,7%, у МТС и Tele2 — 0,8% и 1,2% соответственно. У "Вымпелкома" больше всего соединений с низкой разборчивостью речи — 4,3%, самая низкая доля у Tele2 — 0,1%. У Tele2 же самый высокий показатель по средней разборчивости речи.



При этом "Вымпелком" лидирует по количеству доставленных СМС-сообщений — их оказалось 100%. Самая высокая доля недоставленных у МТС — 2,4%. В мобильной передаче данных самая низкая доля неуспешных соединений IP/TCP и HTTP у МТС — 0,6% и 0,8% соответственно. Наиболее высокую скорость мобильного интернета показал "МегаФон".



Как пояснил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, основная задача — снабжение абонентов сведениями о состоянии качества связи. "Кроме того, операторы получают некие ориентиры, независимые от их экспертизы, для улучшения показателей",— добавил он. Между тем в "Вымпелкоме" заявили, что не согласны с данными ведомства: по словам представителей пресс-службы, доля неуспешных попыток голосового соединения, доля соединений с низкой разборчивостью речи, средняя скорость передачи данных, "находятся в паритете" с показателями других операторов, а в ряде случаев превышают их. В связи с этим оператор намерен запросить лог-файлы измерений для анализа и проверки их достоверности. В "МегаФоне" также отметили, что методика измерений не позволяет максимально имитировать действие абонента, что может приводить к некорректным результатам.



В начале 2013 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в Москве худшее качество сотовой связи



В департаменте информационных технологий позитивную тенденцию связывают с тем, что с 2013-го по 2016 год в Москве усовершенствовали телекоммуникационную инфраструктуру: общее количество базовых станций увеличилось до 50 тысяч. Кроме того, в декабре прошлого года город снизил тарифы на размещение базовых станций на муниципальных зданиях, чтобы повысить их привлекательность для операторов связи и улучшить качество услуг для абонентов. Роскомнадзор оценил качество связи операторов "большой четверки" в Москве. Лучшие показатели по голосовой связи продемонстрировал Tele2, а худшие — "Вымпелком", который оказался последним и по качеству мобильного интернета. Оператор не согласен с результатами измерений и намерен проверить их достоверность, сообщает "Коммерсант" Роскомнадзор и филиал ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа" провели измерения качества услуг мобильной связи "большой четверки" в Москве Качество голосовой связи проверялось по четырем показателям: доле неуспешных соединений, обрывов, средней разборчивости речи и доле неразборчивых соединений. Работа MS-сервисов оценивалась по среднему времени доставки и доле недоставленных сообщений. Мобильный интернет тестировался по показателям средней скорости передачи данных, доле неуспешных соединений, неуспешных сессий и продолжительности успешных сессий.Наибольшая доля неуспешных попыток голосовых соединений зафиксирована в сети "Вымпелкома" — 15,1%. Лучшее значение по этому показателю у "МегаФона" — 0,7%, у МТС и Tele2 — 0,8% и 1,2% соответственно. У "Вымпелкома" больше всего соединений с низкой разборчивостью речи — 4,3%, самая низкая доля у Tele2 — 0,1%. У Tele2 же самый высокий показатель по средней разборчивости речи.При этом "Вымпелком" лидирует по количеству доставленных СМС-сообщений — их оказалось 100%. Самая высокая доля недоставленных у МТС — 2,4%. В мобильной передаче данных самая низкая доля неуспешных соединений IP/TCP и HTTP у МТС — 0,6% и 0,8% соответственно. Наиболее высокую скорость мобильного интернета показал "МегаФон".Как пояснил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, основная задача — снабжение абонентов сведениями о состоянии качества связи. "Кроме того, операторы получают некие ориентиры, независимые от их экспертизы, для улучшения показателей",— добавил он. Между тем в "Вымпелкоме" заявили, что не согласны с данными ведомства: по словам представителей пресс-службы, доля неуспешных попыток голосового соединения, доля соединений с низкой разборчивостью речи, средняя скорость передачи данных, "находятся в паритете" с показателями других операторов, а в ряде случаев превышают их. В связи с этим оператор намерен запросить лог-файлы измерений для анализа и проверки их достоверности. В "МегаФоне" также отметили, что методика измерений не позволяет максимально имитировать действие абонента, что может приводить к некорректным результатам.В начале 2013 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в Москве худшее качество сотовой связи в стране . Его поддержал глава Департамента информационных технологий Артем Ермолаев, поставив мобильной связи города тройку с минусом. Сотовые операторы тогда объяснили, что столица - один из самых сложных городов в плане покрытия качества сети, так как дополнительные базовые станции не всегда удается строить в нужных местах. В начале нынешнего года в мэрии заявили, что количество сообщений по поводу качества работы мобильных операторов за три года сократилось до минимума В департаменте информационных технологий позитивную тенденцию связывают с тем, что с 2013-го по 2016 год в Москве усовершенствовали телекоммуникационную инфраструктуру: общее количество базовых станций увеличилось до 50 тысяч. Кроме того, в декабре прошлого года город снизил тарифы на размещение базовых станций на муниципальных зданиях, чтобы повысить их привлекательность для операторов связи и улучшить качество услуг для абонентов.



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