"Могилки на любой размер": москвичей насмешило благоустройство у метро "Парк культуры" (ФОТО)

25 июня 2017 г. Москвичам не пришелся по душе новый "кладбищенский" дизайн в "Сокольниках" (ФОТО)

В "Сокольниках" недавно заменили деревянный мост на чугунный с "оградками". По мнению горожан, он совершенно не вписывается в облик парка, а стоил, вероятно, немалых денег.