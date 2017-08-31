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"Могилки на любой размер": москвичей насмешило благоустройство у метро "Парк культуры" (ФОТО)
6 сентября 2017 г. | Время публикации 18:02 | Последние изменения 18:03
Рубрики: Архитектура, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Возле станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии московского метрополитена завершились работы по программе "Моя улица". Результат этих трудов, впрочем, вызвал у жителей столицы лишь недоумение: то, что мэрия посчитала украшением города, на деле выглядит очередным примером "кладбищенского" дизайна. Фотографии этого чуда благоустройства вызвали бурное обсуждение в сообществе жителей района Хамовники в социальной сети Facebook.

"Могилки на любой размер: и на одного, и на семейную пару. Некоторым, правда, бордюра не хватило", - пошутила автор фотографий Лена Шостаковская. Другие участники сообщества предприняли собственные попытки объяснить сию "неимоверную красоту". Так, по мнению одной москвички, это своеобразные коврики для ног, чтобы пешеходы не пачкали плитку. "Боже, что за идиотизм", - добавила она. По другой версии, образовавшиеся на площади возле метро островки газона - это заботливое напоминание от городских властей о том, как выглядит трава.



Некоторых москвичей фотографии "могилок" вдохновили на творчество. Так, житель столицы Сергей Василенко добавил изображениям "собственные ощущения от увиденного". "Если что - окурок не я дорисовывал. Он там уже был", - шутливо уточнил автор "фотожабы".

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