Муниципальные депутаты Бутырского района напоследок наградили себя премиями за "отличную работу"

6 сентября 2017 г. В столичных школах обнаружили незаконную агитацию в пользу муниципальных кандидатов от "Единой России"

Ребенок принес из школы агитационную листовку, на которой приведен пример заполнения избирательного бюллетеня. Среди кандидатов, для примера отмеченных галочками, значатся исключительно кандидаты от партии "Единая Россия".