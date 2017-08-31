Муниципальные депутаты Бутырского района напоследок наградили себя премиями за "отличную работу"

Муниципальные депутаты Бутырского района на последнем заседании перед грядущими выборами подвели итоги своей деятельности за 5 лет и выписали себе премии в размере 60 тысяч рублей каждому за "активное участие" в решении городских проблем. На это обратил внимание местный житель, участник сообщества "Бутырский хутор" в Facebook
Александр Космачев.
Москвичам, проживающим в этом районе, решение совета депутатов показалось возмутительным, поскольку народные избранники, по сути, наградили себя деньгами налогоплательщиков. Общая сумма премий же превысила полмиллиона рублей. "Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Думаю, что фактическую оценку действующим депутатам дадут жители района на выборах 10 сентября", - выразил надежду автор публикации.
Отметим, что заявление об "активном участии" мундепов в жизни Бутырского района выглядит весьма сомнительным: местные жители неоднократно жаловались, что депутатов за пять лет они практически не видели и не слышали. Более того, как рассказывала
активистка Юлия Каблинова, попытки донести до мундепов официальные обращения горожан регулярно терпели неудачи. Депутаты, игнорируя мнение людей, автоматически согласовывали спущенные сверху решения.