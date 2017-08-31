Жителей Печатников возмутил "народный парк", построенный на месте существующего

В районе Печатники на месте уже существующего парка решили построить очередной "Народный парк" без каких-либо согласований с жителями и районными депутатами. На строительство нового парка потратили больше 28 миллионов рублей, полностью уничтожив естественный газон и проведя работы без соблюдения техники безопасности. Чиновники предпочли не обращать на ситуацию внимания, пишет в "Живом журнале"
активист Рустам Билялов.
По его словам, парк решили построить на месте уже имеющегося парка на улице Полбина у железнодорожной станции "Люблино". "То есть эта территория не являлась парком официально, но выглядела вполне как парк - много красивых деревьев, отличные густые и естественные газоны из разнотравия, асфальтированные дорожки и освещение", - пишет блогер, отмечая, что на уничтожение и последующее "восстановление" уже имеющихся газонов было потрачено больше 8 миллионов рублей, а на металлические ограждения газонов - еще 6 миллионов. Всё же озеленение обошлось бюджету примерно в 10 миллионов рублей. При этом рабочие полностью уничтожили первоначальный газон сняв верхний слой грунта вместе с густой травой. А часть газона, молодые деревья и кустарники уничтожались с помощью тяжелой техники.
Кроме того, в ходе самих работ ограждения вдоль траншей не устанавливались, мостки и настилы в местах разрытий не сооружались, хотя были предусмотрены контрактом. Толщина новой растительной земли должна была составлять минимум 15 сантиметров, но фактически составила лишь пять. А грунт, который должен был быть завезен на эту территорию вместо удаленного, завозился и распределялся в основном вдоль дорожек. В итоге вместо естественной буйно растущей зелени в парке появился новый чахлый газон.
Помимо озеленения, в парке были построены пешеходные дорожки, дополнительное освещение, установлены скамейки, столики и спортивные комплексы. "Но беда в том, что от жилых домов эту территорию отделяет проезжая часть с интенсивным движением и постоянными пробками, особенно в часы пик", - пишет блогер, отмечая, что отдыхать на скамейке или заниматься спортом рядом с оживленной трассой захочется лишь немногим. Чиновники, проводившие инспекцию работ в парке, в ответ на замечания предложили записаться к ним на приём или направить письменное обращение и "просто сбежали".
В административно-технической инспекции, куда активист обратился в начале июля, признали факт нарушений и заверили, что проинформируют о принятых мерах "не позднее 2 августа". "Они признают факт нарушений, дожидаются, когда вырытые траншеи, которые видны на фото в жалобе, закопают, а через месяц дают ответ о том, что уже и нарушений никаких нет, а значит и устранять нечего", - заключает активист.