Жителей Печатников возмутил "народный парк", построенный на месте существующего

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4 августа 2017 г. Жителей Печатников удивил загадочный газон, уложенный поверх асфальта

Газон выкатили рулонами, перекрыв большую часть пешеходной дорожки. Местные жители этим фактом оказались крайне недовольны: на оставшемся клочке асфальта с трудом может уместиться даже детская коляска.

11 июня 2017 г. В Печатниках управа отгораживалась от жителей дорожным знаком "кирпич"