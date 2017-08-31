Развязка МКАД с Профсоюзной улицей открылась в столице Рубрики: Городская инфраструктура

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Мэр отметил, что в ходе реконструкции развязок пропускная способность на МКАД должна значительно улучшиться, хотя все транспортные проблемы решить не удалось. Открывшуюся развязку он назвал "большой победой дорожников". "Тем более, что этот объект архисложный: огромное количество магистральных,



Работы по реконструкции развязки начались в феврале 2015 года. В ходе реконструкции были построены эстакада-дублер МКАД через улицу Профсоюзная; эстакада-дублер МКАД через Калужское шоссе; левоповоротная эстакада для движения автотранспорта с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, эстакада для разворота автотранспорта с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону и левоповоротный тоннель для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону ТиНАО.



Вдоль МКАД были организованы переходно-скоростные полосы, карманы для общественного транспорта, боковые проезды вдоль территории торговых центров "Мега" и IKEA, организован заезд с Калужского шоссе, головной участок которого был расширен до четырех полос движения в каждом направлении. Ожидается, что пропускная способность развязки составит 33 тысячи 240 автомобилей в час, что в 1,8 раз больше, чем ранее. Пропускная способность по прямому ходу улица Профсоюзная - Калужское шоссе увеличится с 3230 до 6480 автомобилей в час . Мэр Москвы Сергей Собянин открыл для автомобильного движения транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Профсоюзная. Об этом сообщил корреспондент агентства "Москва" Мэр отметил, что в ходе реконструкции развязок пропускная способность на МКАД должна значительно улучшиться, хотя все транспортные проблемы решить не удалось. Открывшуюся развязку он назвал "большой победой дорожников". "Тем более, что этот объект архисложный: огромное количество магистральных, инженерных сетей , газопровода, электрических сетей, высоковольтных, зажатая со всех стороны торговыми центрами. Из этой ситуации к этому объекту долгие годы никто не решался подступиться. Тем не менее мы зашли на этот объект, решили все проблемы, и сегодня мы запускаем ко Дню города этот объект", - сказал Собянин.Работы по реконструкции развязки начались в феврале 2015 года. В ходе реконструкции были построены эстакада-дублер МКАД через улицу Профсоюзная; эстакада-дублер МКАД через Калужское шоссе; левоповоротная эстакада для движения автотранспорта с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, эстакада для разворота автотранспорта с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону и левоповоротный тоннель для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону ТиНАО.Вдоль МКАД были организованы переходно-скоростные полосы, карманы для общественного транспорта, боковые проезды вдоль территории торговых центров "Мега" и IKEA, организован заезд с Калужского шоссе, головной участок которого был расширен до четырех полос движения в каждом направлении. Ожидается, что пропускная способность развязки составит 33 тысячи 240 автомобилей в час, что в 1,8 раз больше, чем ранее. Пропускная способность по прямому ходу улица Профсоюзная - Калужское шоссе увеличится с 3230 до 6480 автомобилей в час .



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