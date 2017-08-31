"Дождь": Владимир Путин впервые примет участие в голосовании на муниципальных выборах

5 сентября 2017 г. Столичное отделение КПРФ заочно отказалось признавать муниципальные выборы в Москве честными

Московский горком КПРФ заявил о серьезном злоупотреблении административным ресурсом на муниципальных выборах. В дальнейшем коммунисты могут не признать выборы в столице из-за фальсификаций и нарушений в ходе кампании.