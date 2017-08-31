"Дождь": Владимир Путин впервые примет участие в голосовании на муниципальных выборах

Президент РФ Владимир Путин придет на свой избирательный участок в единый день голосования 10 сентября, когда в столице пройдут муниципальные выборы. Как рассказали телеканалу "Дождь"
два собеседника, близких к Кремлю, глава государства примет участие в выборах совета депутатов Гагаринского округа. В голосовании также примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
По словам источников, президент придет голосовать на муниципальные выборы впервые, чтобы подать пример избирателям, и привлечь внимание к муниципальным и будущим президентским выборам. "Этого никогда нельзя исключать", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах президента прийти на муниципальные выборы. Эксперты отмечают, что приход президента на выборы демонстрирует важность события, но едва ли повлияет на явку. По их словам, муниципальный уровень затрагивает важные, даже более близкие населению проблемы, чем федеральные, но на них нет присущего большим выборам шоу.
Ранее сообщалось, что в Кремле прорабатывают возможные механизмы повышения явки, которые могут использоваться в том числе на выборах главы государства. Так, в один день с выборами могли бы проводиться референдумы по актуальным местным проблемам. Также в Кремле, по данным СМИ, идет обсуждение потенциальных оппонентов Владимира Путина, которые также могли бы привлечь внимание населения к выборам президента. Еще одним неожиданным инструментом оказались сайты знакомств - сервис "Мамба" запустил в преддверии региональных выборов специальное приложение, которое должно мотивировать молодых людей идти на избирательные участки.
Между тем московский городской комитет КПРФ заявил о серьезном злоупотреблении
административным ресурсом на муниципальных выборах в столице. Как заявил руководитель горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин, на кандидатов, выдвинутых КПРФ, "идет жестокий каток", и часть кандидатов уже снялись с выборов. "Мы по итогам 10 сентября будем выходить с инициативой о том, чтобы вообще не участвовать в выборах, ни президентских, ни губернаторских, ни мэрских в Москве, если они по таким правилам, без правил будут проводить выборы", - заявил он. Эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос" также заявили, что власти, напротив, стараются снизить явку
на муниципальные выборы: местная пресса уделяет мало внимания предстоящим выборам, и информирует о деятельности лишь провластных кандидатов. Городские СМИ информацию о выборах продолжают замалчивать
, а агитация в нарушение избирательного законодательства ведется через учителей, сотрудников детсадов, медицинских и социальных работников.