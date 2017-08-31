Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



В случае ухудшения погоды возможно затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций. Главное управление МЧС по Москве настоятельно рекомендует переждать непогоду в капитальном строении, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения, а также по возможности припарковаться во время грозы.



В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщается на сайте столичного главка МЧС, в ближайшие часы с сохранением днем 6 сентября в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра 12-17 метров в секунду.В случае ухудшения погоды возможно затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций. Главное управление МЧС по Москве настоятельно рекомендует переждать непогоду в капитальном строении, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения, а также по возможности припарковаться во время грозы.



Предыдущая статья | Следующая статья

