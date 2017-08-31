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Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе
6 сентября 2017 г. | Время публикации 10:10
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщается на сайте столичного главка МЧС, в ближайшие часы с сохранением днем 6 сентября в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра 12-17 метров в секунду.

В случае ухудшения погоды возможно затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций. Главное управление МЧС по Москве настоятельно рекомендует переждать непогоду в капитальном строении, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения, а также по возможности припарковаться во время грозы.

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Среда, 6 сентября 2017 г. // Последняя новость 10:43
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