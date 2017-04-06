Муниципального депутата Лефортово задержали на встрече, посвященной сносу хрущевок: ВИДЕО

Депутата муниципального округа Лефортово Александру Андрееву задержали во время встречи с жителями жилого массива Дангауэровка, когда она рассказывала о проекте реновации жилья. Об этом Андреева сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", уточнив, что вместе с ней был задержан один из участников встречи, местный активист Андрей Чивиков.
Муниципальный депутат приехала "поговорить с жителями и рассказать им о том, что в действительности написано в проекте реновации". "О том, что их хотят принудительно выселить в бетонные коробки на выселках, метр в метр, в т.ч. жителей коммуналок, в дома, построенные без соблюдения санитарных, противопожарных, экологических и других норм", - написала депутат в Facebook. По ее словам, здания жилого массива Дангауэровка построены в стиле конструктивизма и признаны объектом культурного наследия, однако несколько дней назад стало известно о неких людях, собирающих подписи за снос ансамбля. Сотрудники полиции появились, когда встреча с жителями завершалась, потребовали прекратить общественное мероприятие, и начали задерживать, когда депутат стала раздавать жителям информационные листовки.
"Ко мне подбежали сзади несколько полицейских, схватили меня и потащили в свою машину за руки, за ноги. Они ничего при этом не говорили, не представлялись и, как я потом увидела, жетонов на них тоже не было. Меня притащили к машине, силой усадили в машину, при этом один из полицейских выкручивал мне руку, у меня сейчас синяки на полруки, и кровь чувствовалась во рту", — рассказала муниципальный депутат.
В отношении местного активиста Чивикова также применили силу, несмотря на то, что он практически не участвовал в беседе. "Его несколько полицейских повалили на землю, один из них коленом наступил на горло и ему надели наручники", — рассказала Андреева. Обоих доставили в ОВД "Лефортово", где составили протокол: при этом полицейские попытались помешать депутату записать на видео, как с Чивикова снимают наручники.
Противники законопроекта, в том числе муниципальные депутаты, опасаются, что в случае его принятия под снос можно будет подвести любой дом независимо от числа этажей и материалов, из которых он построен. Эту позицию разделяют и в Госдуме, отмечая, что понятие реновации жилого фонда трактуется чересчур широко, а в законе не прописаны критерии равнозначного жилого помещения, из-за чего переселенцев могут переселить куда угодно.
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