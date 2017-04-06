Арендаторы стали возвращаться на центральные улицы Москвы Рубрики: Недвижимость

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Основные торговые улицы Москвы - Столешников переулок, Кузнецкий Мост, Маросейка, Покровка, Петровка, Большая Дмитровка, Мясницкая и Никольская - восстановились после кризиса и реконструкции улиц. К такому выводу пришли консультанты CBRE. Доля пустых площадей росла в основном из-за кризиса, когда ритейлеры не открывали новые магазины и закрывали действующие неэффективные объекты. На торговых улицах в центре Москвы сети предпочитали размещать флагманские магазины, которые не обязательно приносили хорошую выручку. Повлиял на ситуацию и ремонт улиц, большинство которых были закрыты для прохода.



Сейчас на большинстве улиц уровень вакансии снижается. Труднее всего найти свободное помещение на Покровке и на Кузнецком Мосту. В Столешниковом переулке предложений под аренду нет. На Тверской объем свободных помещений снизился незначительно, а на Арбате, где в объектах стрит-ритейла пустует 17% площадей, с прошлого года ситуация не изменилась. О том, что торговая жизнь в столице оправилась от кризиса, власти говорили и в



Торговые улицы Москвы пережили экономический кризис и последствия реконструкции: уровень вакансий объектов стрит-ритейла стал снижаться. По итогам первого квартала пустовало 5,2% площадей, тогда как в прошлом году — 6,3%. Но до минимального уровня свободных площадей, который был до кризиса, еще далеко, пишет "Коммерсант" Основные торговые улицы Москвы - Столешников переулок, Кузнецкий Мост, Маросейка, Покровка, Петровка, Большая Дмитровка, Мясницкая и Никольская - восстановились после кризиса и реконструкции улиц. К такому выводу пришли консультанты CBRE. Доля пустых площадей росла в основном из-за кризиса, когда ритейлеры не открывали новые магазины и закрывали действующие неэффективные объекты. На торговых улицах в центре Москвы сети предпочитали размещать флагманские магазины, которые не обязательно приносили хорошую выручку. Повлиял на ситуацию и ремонт улиц, большинство которых были закрыты для прохода.Сейчас на большинстве улиц уровень вакансии снижается. Труднее всего найти свободное помещение на Покровке и на Кузнецком Мосту. В Столешниковом переулке предложений под аренду нет. На Тверской объем свободных помещений снизился незначительно, а на Арбате, где в объектах стрит-ритейла пустует 17% площадей, с прошлого года ситуация не изменилась. О том, что торговая жизнь в столице оправилась от кризиса, власти говорили и в июне прошлого года



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 июня 2016 г. Столичная торговля начала оправляться от кризиса

Торговая жизнь в столице понемногу налаживается: несмотря на кризисный период, снизился уровень вакантных площадей и уровень арендной платы. А проведение массовых мероприятий дало толчок открытию новых кафе и ресторанов.

