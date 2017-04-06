Перечень опасных для содержания дома животных хотят создать в столице

28 марта 2017 г. Горожане выдвинули более полутора тысяч идей при обсуждении закона о диких животных

Владельцев диких животных предлагают обязать получать документы на них и регистрировать животных на сайте департамента природопользования. Также горожане выдвинули множество требований относительно контактных зоопарков.