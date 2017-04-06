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Перечень опасных для содержания дома животных хотят создать в столице
7 апреля 2017 г. | Время публикации 12:25 | Последние изменения 13:52
Рубрики: Животные  
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Global Look Press
Столичные власти планируют подготовить список опасных животных, которых нельзя будет держать в квартирах. По предварительным данным, в него попадут ядовитые змеи, тигры и львы. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Когда закон будет принят, содержание и разведение в неволе в многоквартирных жилых домах опасных диких животных будет запрещено. Чтобы не было разногласий, какие животные относятся к опасным, появится специальный перечень. В него войдут, например, ядовитые рептилии и дикие кошки", — сказал чиновник. Ранее стало известно, что Мосгордума планирует рассмотреть законопроект о содержании диких животных в городе до конца весенней сессии.

Новый закон призван защитить диких и экзотических животных, содержащихся в неволе, а также ужесточить меры за ненадлежащее обращение с ними. В частности, планируется ввести обязательную регистрацию таких животных и организовать в доме условия для комфортного содержания. Владелец будет обязан обеспечить доступ специалистов природоохранного ведомства к животному для оформления регистрации. Содержать крупных диких кошек и других хищников, а также ядовитых змей и крупных животных будет запрещено. Сами же москвичи предлагают обязать владельцев диких животных получать соответствующие документы и регистрировать на сайте департамента природопользования.
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