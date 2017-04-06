Перечень опасных для содержания дома животных хотят создать в столице

Столичные власти планируют подготовить список опасных животных, которых нельзя будет держать в квартирах. По предварительным данным, в него попадут ядовитые змеи, тигры и львы. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Когда закон будет принят, содержание и разведение в неволе в многоквартирных жилых домах опасных диких животных будет запрещено. Чтобы не было разногласий, какие животные относятся к опасным, появится специальный перечень. В него войдут, например, ядовитые рептилии и дикие кошки", — сказал чиновник. Ранее стало известно, что Мосгордума планирует рассмотреть законопроект о содержании диких животных в городе до конца весенней сессии.
Новый закон призван защитить диких и экзотических животных, содержащихся в неволе, а также ужесточить меры за ненадлежащее обращение с ними. В частности, планируется ввести обязательную регистрацию
таких животных и организовать в доме условия для комфортного содержания. Владелец будет обязан обеспечить доступ специалистов природоохранного ведомства к животному для оформления регистрации. Содержать крупных диких кошек и других хищников, а также ядовитых змей и крупных животных будет запрещено. Сами же москвичи предлагают
обязать владельцев диких животных получать соответствующие документы и регистрировать на сайте департамента природопользования.