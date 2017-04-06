Власти Москвы признали потерю 3 миллиардов рублей на неработающей системе страхования дольщиков

16 ноября 2016 г. "Понастроенное" жилье в Подмосковье легло бременем на бюджет региона

Московская область лидирует по вводу нового жилья в стране, однако покупатели этой недвижимости предпочитают работать в столице. В связи с этим налоги "оседают" именно в Москве, а социальная нагрузка ложится на подмосковный бюджет.