Власти Москвы признали потерю 3 миллиардов рублей на неработающей системе страхования дольщиков

Столичные власти собираются отказаться от страхования застройщиков жилья через страховые компании, поскольку, как показала практика, возмещение ущерба обманутым дольщикам по этой системе все равно невозможно. С таким заявлением сегодня выступил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
"Мы предлагаем отказаться от страхования застройщиков через страховые компании уже сейчас, не дожидаясь начала действия компенсационного фонда, поскольку система страхования через страховые компании фактически не работает", - цитирует чиновника "Интерфакс"
.РИА "Новости"
, в свою очередь, приводит озвученную Тимофеевым статистику. Так, по его словам, на сегодняшний день в Москве застраховано 39,9 тысячи договоров долевого участия объемом 359,5 миллиарда рублей. При этом сумма страховой премии, которая выплачивается из городского бюджета, составила 3,4 миллиарда рублей. Таким образом, все эти деньги ушли из экономики столицы в никуда.
Государственный компенсационный фонд, о котором говорил председатель Москомстройинвеста, сейчас готовится к внедрению Минстроем России. Этот фонд возьмет на себя получение взносов от застройщиков и контроль за их поступлением; осуществление полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве застройщика, если он вносил взносы в компенсационный фонд хотя бы в отношении одного объекта; оказание финансовой помощи застройщику, который берет на себя обязательства по завершению строительства, а также возмещение ущерба дольщикам в случае банкротства застройщика.
Отметим, что в феврале московские власти рассказали о планах обязать девелоперов отчитываться перед чиновниками по динамике финансирования каждого проекта с привлечением дольщиков. Тимофеев тогда объяснял, что это нововведение позволит объективнее оценивать положение дел у застройщика. Сами компании от этой инициативы оказались не в восторге
: по их словам, прямой зависимости между динамикой строительства и объемом финансирования нет, а дополнительные способы контроля лишь приведут к лишним бюрократическим барьерам.