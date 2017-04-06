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На выходных в столице будет облачно и дождливо
7 апреля 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
На выходных в столице будет облачно и дождливо, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 8 апреля, в столице облачно, дождь. Температура ночью в Москве 5-7, по области 4-9 градусов тепла, днем в Москве 7-9, по области 4-9 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 9 апреля, ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус четырех до плюс одного градуса. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 7-9, по области 5-10 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью местами с порывами 12-17 метров в секунду, ночью и утром местами гололедица.
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Суббота, 8 апреля 2017 г. // Последняя новость 7 апреля 2017 г. 20:00
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