На выходных в столице будет облачно и дождливо Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru субботу, 8 апреля, в столице облачно, дождь. Температура ночью в Москве 5-7, по области 4-9 градусов тепла, днем в Москве 7-9, по области 4-9 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 9 апреля, ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус четырех до плюс одного градуса. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 7-9, по области 5-10 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью местами с порывами 12-17 метров в секунду, ночью и утром местами гололедица. На выходных в столице будет облачно и дождливо, сообщает Гидрометцентр России . В, 8 апреля, в столице облачно, дождь. Температура ночью в Москве 5-7, по области 4-9 градусов тепла, днем в Москве 7-9, по области 4-9 градусов тепла. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду., 9 апреля, ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве от минус одного до плюс одного, по области от минус четырех до плюс одного градуса. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 7-9, по области 5-10 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью местами с порывами 12-17 метров в секунду, ночью и утром местами гололедица.



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