Парковки возле домов, которые появятся вместо снесенных хрущевок, будут платными

1 июня 2016 г. Жители квартала в Химках готовятся к "социальному коллапсу" из-за беспорядочной застройки

В квартале Ивакино продолжают вырастать новые жилые дома, хотя местная инфраструктура и без того сильно перегружена. Очередная крупная стройка ведется в Ивакино по сомнительным документам, но повлиять на ситуацию жители не могут.