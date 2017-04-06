Парковки возле домов, которые появятся вместо снесенных хрущевок, будут платными

Парковки возле домов, которые появятся на месте снесенных пятиэтажек в рамках программы реновации, будут платными, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в беседе с "Российской газетой"
. По его словам, само существование паркингов возле новых жилых объектов будет зависеть от того, готовы ли новоселы за них заплатить.
"Это очень серьезный вопрос: внутренней культуры обращения с городской территорией и вообще отношения к собственности. Собственность подразумевает не только преимущества, но и обязанности. Собственник должен позаботиться не только о том, что машину придется обслуживать и заправлять, но и парковать", - заявил Кузнецов, добавив, что гарантированных мест для жильцов не будет, это "лотерея".
Он также рассказал, что плотность населения в попавших под реновацию кварталах города увеличится "раза в два", хотя таких подсчетов пока не проводилось. Достигаться это будет как за счет увеличения этажности столицы, так и благодаря более плотной, "эффективной" застройке. "Смысл программы - не просто заменить одни дома на другие, а предложить новую одну городскую среду. Что сейчас происходит вокруг большинства пятиэтажек? Большая часть территорий хаотично заставлена машинами. Места обитания бездомных животных, где-то просто замусоренные площадки. Принципиально новая застройка позволит использовать землю более эффективно", - отметил архитектор.
Отвечая на вопрос о том, какой этажности будут новые дома, Кузнецов четкого ответа не дал: "Москва - не Гонконг и не Нью-Йорк, у нее своя история, другая плотность". В то же время он добавил, что именно в этих городах самая дорогая недвижимость в мире, и, очевидно, в российской столице этажность подрастет. "Пятиэтажки для мегаполиса в наши дни - слишком большая роскошь", - подчеркнул он.
Главный архитектор Москвы также объяснил, где власти собираются находить стартовые площадки для новых кварталов, с которых начнется программа реновации. Для этого мэрия сейчас подбирает свободные участки, оставшиеся после "рыхлой, зачастую неорганизованной застройки пятиэтажек 50-60-х годов", которые сейчас либо заняты временными постройками, либо зарезервированы под будущее строительство.
Отметим, что проблема нехватки необходимой инфраструктуры для столицы является одной из самых актуальных: застройщики прибегают к любым методам, чтобы возвести как можно больше прибыльных жилых площадей, но пои этом "забывают" про социальные объекты: детские сады, поликлиники, школы. Такая ситуация наблюдается, например, в Новой Москве
и в некоторых районах Московской области
, которые из-за бездумных действий девелоперов превращаются в своеобразные гетто. Кроме того, с проблемой перенаселения хорошо знакомы жители Химок, где продолжают возводиться крупные многоквартирные дома, несмотря на угрозу транспортного коллапса
.