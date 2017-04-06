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Районный депутат попал под суд за помощь москвичам, жаловавшимся на работу поликлиники
7 апреля 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Общество  
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Муниципальный округ "Обручевский"
Муниципальный депутат Обручевского района Татьяна Федосеева направила обращение в московский департамент здравоохранения в связи с многочисленными жалобами горожан на работу 11-й поликлиники и ее филиалов. Несмотря на то, что обоснованность этих жалоб ранее подтвердил Росздравнадзор, главврач поликлиники Наталья Резанцева усмотрела в депутатском обращении угрозу своей деловой репутации и подала на Федосееву в суд, пишет на своей странице в Facebook оппозиционер Константин Янкаускас.

Первое заседание по этому делу состоялось в среду, 4 апреля. Суд удовлетворил часть ходатайств защиты, привлек к делу в качестве третьей стороны коллегу Федосеевой Александра Попова, с которым она обращалась в мэрию относительно проблем поликлиники, а затем назначил следующее заседание на 4 мая. На нем будут опрашиваться свидетели - те жители, которые жаловались своему муниципальному депутату на плохую работу поликлиники. Примечательно, что представитель поликлиники требовал отклонить ходатайство о вызове свидетелей - якобы все они уже "проинструктированы" Федосеевой.

"Этот суд, конечно, уникально безобразная история. Депутата пытаются засудить за прямое выполнение своих обязанностей. Не за какие-то выступления в СМИ, статьи в газете, а за аргументированное депутатское обращение, со ссылкой на законы, нормативные акты Москвы и результаты официальной проверки со стороны надзорного ведомства. Это огромное пятно и на репутацию всего департамента здравоохранения. Вместо решения проблем подчиненные Печатникова и Хрипуна впаивают иски о защите опороченной репутации", - отметил Янкаускас. Он также пригласил москвичей посетить следующее судебное заседание, которое состоится 4 мая в 12:00 в здании Гагаринского суда (Донская улица, дом 11, строение 1).
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