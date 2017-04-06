Спор из-за квартиры между мэрией и обманутым черными риелторами москвичом дошел до Конституционного суда

Житель столицы Александр Дубовец в 2008 году приобрел квартиру на вторичном рынке. Спустя несколько лет, к удивлению москвича, власти потребовали передать жилье в собственность города: оказалось, что недвижимость была куплена по поддельным документам. Мужчина, впрочем, возвращать квартиру не собирается, настаивая на том, что стал жертвой черных риелторов.
Как рассказал радиостанции "Коммерсант FM"
адвокат пострадавшего Ильяс Вахитов, настоящий владелец квартиры умер несколько лет назад, не оставив наследников, из-за чего жилплощадь должна была перейти в собственность столицы - это так называемое выморочное имущество. Однако из-за беспорядка в городском хозяйстве квартира несколько лет простояла без дела, чем воспользовались мошенники, каким-то образом оформившие ее в собственность.
"Мой клиент купил ее по рыночной цене - порядка 7 миллионов рублей. Считается, что раз это выморочное имущество и квартиры выбыла в результате преступления, значит, это произошло помимо воли властей Москвы. В таких случаях имущество истребуется в пользу города. В довесок суд взял и назвал моего подзащитного недобросовестным приобретателем", - отметил Вахитов.
Точку в споре между властями и жителем города должен вскоре поставить Конституционный суд. Эксперты считают, что шансов у москвича выиграть разбирательство и сохранить жилье за собой крайне малы. "Всегда такие истории заканчиваются одинаково - недвижимость возвращается надлежащему собственнику. А тот, кто ее приобрел, имеет право взыскивать свои денежные средства как убытки.
Черные риелторы активно промышляют на московском рынке недвижимости. Только в Европейском суде по правам человека на рассмотрении находится около 30 дел, связанных с квартирными аферами. Некоторые истории почти дословно повторяют ситуацию Александра Дубовца. Так, в конце марта стало известно о том, что без единственного жилья может остаться москвичка с двумя детьми
, также ставшая жертвой мошенников, торгующих "выморочными" квартирами. По оценкам правозащитников, жертвами черных риелторов ежегодно становятся сотни добросовестных покупателей
недвижимости.