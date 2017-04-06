Полиция перекрывала Садовое кольцо на полчаса ради спецпроезда Рубрики: Происшествия

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Кроме того, был заблокирован выезд на Садовое кольцо с прилегающих улиц, где образовались серьезные заторы. Ранее никаких уведомлений о перекрытии от городских служб и полиции не поступало. В управлении ГИБДД по Москве заявили, что никакого перекрытия не было, однако в департаменте транспорта сообщили, что движение перекрывалось ради спецпроезда, не уточнив подробностей.



В целом ситуация на дорогах Москвы весь день сложнее обычного на два балла, сообщил Сотрудники полиции перекрыли внутреннюю сторону Садового кольца в районе Новинского бульвара. Как сообщает корреспондент "Газеты.Ru" , движение по внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара было ограничено около 13.00 и длилось порядка получаса.Кроме того, был заблокирован выезд на Садовое кольцо с прилегающих улиц, где образовались серьезные заторы. Ранее никаких уведомлений о перекрытии от городских служб и полиции не поступало. В управлении ГИБДД по Москве заявили, что никакого перекрытия не было, однако в департаменте транспорта сообщили, что движение перекрывалось ради спецпроезда, не уточнив подробностей.В целом ситуация на дорогах Москвы весь день сложнее обычного на два балла, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы компании "Яндекс" Дмитрий Горчаков. "Повышенная загруженность держится с 8 утра. Традиционно, одна из причин - это погодные условия", - пояснил он. Кроме того, ситуацию осложняют дорожные работы по программе "Моя улица".



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