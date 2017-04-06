Первый массовый субботник с развлечениями пройдет в Москве 8 апреля Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Рамиль Ситдиков



"Службы комплекса городского хозяйства ведут работы по поддержанию чистоты и порядка в круглосуточном режиме и оснащены для этого всем необходимым, однако участие горожан в благоустройстве крайне важно", – сказал Бирюков, которого цитирует



Субботники в парках



Программу субботников в парках



В парке "Красная Пресня" субботник начнется с утренней разминки. У сцены на Большом острове можно будет примерить очки виртуальной реальности и оказаться на ферме. В Кузьминках пройдет пятикилометровый пробег "За чистый парк", участники которого будут собирать пластиковый мусор на трассе. Собравших больше всего ждут призы.



В Перовском парке пройдет "детокс-субботник" с мастер-классом по приготовлению полезных коктейлей. В Воронцовском парке участникам уборки покажут сцены из спектаклей. Также запланирован танцевальный мастер-класс, съемки видеоролика и постановочного боя. В Лианозовском парке пройдет субботник с музыкальной программой, мыльными пузырями и играми для детей. Общегородские субботники также пройдут в парке Победы на Поклонной горе, саду "Эрмитаж", Таганском, парке "Фили", Северном Тушино, Измайловском, парке Олимпийской деревни, Сиреневом саду, Бабушкинском парке и парке имени Артема Боровика. Второй массовый субботник устроят 29 апреля. Первый массовый субботник пройдет в Москве 8 апреля, на него приглашаются все желающие. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Уборка пройдет в парках, скверах и лесопарках, во дворах, около школ, больниц и учреждений соцзащиты. Для участников субботника организуют развлекательные программы."Службы комплекса городского хозяйства ведут работы по поддержанию чистоты и порядка в круглосуточном режиме и оснащены для этого всем необходимым, однако участие горожан в благоустройстве крайне важно", – сказал Бирюков, которого цитирует "Интерфакс" . Участникам субботника выдадут грабли, щетки, перчатки и фартуки, посадочный материал. Места уборки и точки выдачи инвентаря указаны на сайтах префектур и районных управ.Программу субботников в парках публикует департамент культуры Москвы. В "Музеоне" на Крымском Валу субботник пройдет под лозунгом "За чистоту искусства". Добровольцы приведут в порядок газоны, дорожки и скульптуры из коллекции парка. В "Сокольниках" в субботнике примут участие благотворительные фонды. В саду имени Баумана пройдет эко-субботник и благотворительная акция по сбору крышек от пластиковых бутылок. Крышки пойдут на вторсырье.В парке "Красная Пресня" субботник начнется с утренней разминки. У сцены на Большом острове можно будет примерить очки виртуальной реальности и оказаться на ферме. В Кузьминках пройдет пятикилометровый пробег "За чистый парк", участники которого будут собирать пластиковый мусор на трассе. Собравших больше всего ждут призы.В Перовском парке пройдет "детокс-субботник" с мастер-классом по приготовлению полезных коктейлей. В Воронцовском парке участникам уборки покажут сцены из спектаклей. Также запланирован танцевальный мастер-класс, съемки видеоролика и постановочного боя. В Лианозовском парке пройдет субботник с музыкальной программой, мыльными пузырями и играми для детей. Общегородские субботники также пройдут в парке Победы на Поклонной горе, саду "Эрмитаж", Таганском, парке "Фили", Северном Тушино, Измайловском, парке Олимпийской деревни, Сиреневом саду, Бабушкинском парке и парке имени Артема Боровика. Второй массовый субботник устроят 29 апреля.



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