Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье Рубрики: Погода

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Возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, пробки на дорогах и ухудшение видимости. Спасатели советуют автомобилистам поставить машину в гараж либо парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



В выходные погода в столичном регионе испортится. В субботу облачно, дождь, но при этом 7-9 градусов тепла. В ночь на воскресенье в столице похолодает до нуля – минус 2 градусов, по области до минус 4, ночью и утром ожидается снег и гололедица. Местами возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Уже в понедельник тепло вернется.



Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 7 и 8 апреля в связи с дождями. Это значит, что погода потенциально опасно, поясняет Гидрометцентр. В столице вечером пятницы ожидается ливень с грозой и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение сохраняется до 10 утра 8 апреля, сообщают московское подмосковное управления МЧС.Возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, пробки на дорогах и ухудшение видимости. Спасатели советуют автомобилистам поставить машину в гараж либо парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.В выходные погода в столичном регионе испортится. В субботу облачно, дождь, но при этом 7-9 градусов тепла. В ночь на воскресенье в столице похолодает до нуля – минус 2 градусов, по области до минус 4, ночью и утром ожидается снег и гололедица. Местами возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Уже в понедельник тепло вернется.



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