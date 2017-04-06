]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
апреля
pda
Поиск
Архив

Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье
7 апреля 2017 г. | Время публикации 18:21
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 7 и 8 апреля в связи с дождями. Это значит, что погода потенциально опасно, поясняет Гидрометцентр. В столице вечером пятницы ожидается ливень с грозой и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение сохраняется до 10 утра 8 апреля, сообщают московское и подмосковное управления МЧС.

Возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, пробки на дорогах и ухудшение видимости. Спасатели советуют автомобилистам поставить машину в гараж либо парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В выходные погода в столичном регионе испортится. В субботу облачно, дождь, но при этом 7-9 градусов тепла. В ночь на воскресенье в столице похолодает до нуля – минус 2 градусов, по области до минус 4, ночью и утром ожидается снег и гололедица. Местами возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Уже в понедельник тепло вернется.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.04.2017   2:23
0
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 8 апреля 2017 г. // Последняя новость 7 апреля 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>