В столице открылись более сотни ярмарок выходного дня Рубрики: Городская инфраструктура

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В каждом из шатров ярмарки можно найти уголок потребителя с контрольными весами. Там же разместится информация о средних ценах на продукты от Мосгорстата. Сведения будут обновлять каждую неделю. Следить за качеством предлагаемых товаров будут эксперты департамента торговли и услуг, Роспотребнадзора и комитета ветеринарии.



На ярмарках выходного дня можно приобрести фермерские овощи, фрукты, мясо и другие продукты отечественных сельхозпроизводителей. На торговых площадках будут продавать товары из 29 регионов России, а также из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. С апреля по июнь на прилавках будет больше мясной и рыбной продукции. Затем постепенно появится овощи, фрукты и ягоды нового урожая.



Прием заявок от предпринимателей, фермеров и сельхозпроизводителей на участие в ярмарках начался 14 марта. По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, процедура подачи заявок на первую торговую сессию максимально упрощена, и все торговые места предоставят фермерам бесплатно. В то же время попытки избавить ярмарки от перекупщиков не всегда увенчиваются успехом: дабы получить место, перекупщики регистрируются одновременно с нескольких компьютеров и используют 7 апреля в столице открылись более сотни ярмарок выходного дня. Как сообщает M24.ru , ярмарки будут проходить с 7 апреля по 25 июня, затем с июля по конец сентября и с октября по конец ноября. 102 площадки, которые рассчитаны почти на три тысячи торговых мест, будут принимать покупателей с пятницы по воскресенье с 9:00 до 20:00. Адреса ярмарок выходного дня публикуются на портале открытых данных Москвы.В каждом из шатров ярмарки можно найти уголок потребителя с контрольными весами. Там же разместится информация о средних ценах на продукты от Мосгорстата. Сведения будут обновлять каждую неделю. Следить за качеством предлагаемых товаров будут эксперты департамента торговли и услуг, Роспотребнадзора и комитета ветеринарии.На ярмарках выходного дня можно приобрести фермерские овощи, фрукты, мясо и другие продукты отечественных сельхозпроизводителей. На торговых площадках будут продавать товары из 29 регионов России, а также из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. С апреля по июнь на прилавках будет больше мясной и рыбной продукции. Затем постепенно появится овощи, фрукты и ягоды нового урожая.Прием заявок от предпринимателей, фермеров и сельхозпроизводителей на участие в ярмарках начался 14 марта. По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, процедура подачи заявок на первую торговую сессию максимально упрощена, и все торговые места предоставят фермерам бесплатно. В то же время попытки избавить ярмарки от перекупщиков не всегда увенчиваются успехом: дабы получить место, перекупщики регистрируются одновременно с нескольких компьютеров и используют подставных лиц



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