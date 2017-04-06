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Эксклюзивный дорожный знак появился на перекрестке в Марьиной роще
7 апреля 2017 г. | Время публикации 09:16
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Москва 24
Эксклюзивный дорожный знак регулирует движение на перекрестке в районе Марьина роща, передает телеканал "Москва 24". Cамодельная табличка с приклеенной дополнительной стрелкой позволила скорректировать движение на сложном участке.

До установки сотрудниками ЦОДД эксклюзивного знака движение транспорта на пересечении Октябрьского и Лазаревского переулков вызывало у водителей серьезные затруднения. В этом месте прямолинейность перекрестков не совпадает: чтобы попасть с одной стороны на другую, автомобилисты были вынуждены совершать маневр с частичным выездом на встречную полосу и нарушать правила. Теперь они могут не опасаться штрафов

Как пояснил доцент кафедры "Организация и безопасность движения" МАДИ Сергей Сатышев, современные нормы ГОСТа допускают изготовление специфических дорожных знаков. Они помогают водителям ориентироваться на улицах с особенно запутанной схемой организации движения. По его словам, такой знак не нарушает никаких правил: его хорошо видно автомобилистам, а наклеенная стрелочка в соответствии с требованиями выполнена из пленки со светоотражающими свойствами.

Между тем на городских улицах продолжают встречаться грубейшие нарушения по части расположения дорожных знаков, связанные в том числе с несогласованной работой ведомств, недосмотром дорожных служб или самоуправством администрации торговых центров и полиции. По всему городу развешаны желтые дорожные обозначения с названиями торговых центров, автомагазинов и офисов. По словам активистов, обозначения желтого цвета являются скрытой рекламой и согласно ГОСТам не должны располагаться на знаках, имеющих отношение к организации движения. Однако рекламщики попросту не обращают внимания на этот запрет. Другие знаки стоят на тротуаре и располагаются на уровне головы, противоречат друг другу или дублируют друг друга.
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