Эксклюзивный дорожный знак появился на перекрестке в Марьиной роще

Эксклюзивный дорожный знак регулирует движение на перекрестке в районе Марьина роща, передает телеканал "Москва 24"
. Cамодельная табличка с приклеенной дополнительной стрелкой позволила скорректировать движение на сложном участке.
До установки сотрудниками ЦОДД эксклюзивного знака движение транспорта на пересечении Октябрьского и Лазаревского переулков вызывало у водителей серьезные затруднения. В этом месте прямолинейность перекрестков не совпадает: чтобы попасть с одной стороны на другую, автомобилисты были вынуждены совершать маневр с частичным выездом на встречную полосу и нарушать правила. Теперь они могут не опасаться штрафов
Как пояснил доцент кафедры "Организация и безопасность движения" МАДИ Сергей Сатышев, современные нормы ГОСТа допускают изготовление специфических дорожных знаков. Они помогают водителям ориентироваться на улицах с особенно запутанной схемой организации движения. По его словам, такой знак не нарушает никаких правил: его хорошо видно автомобилистам, а наклеенная стрелочка в соответствии с требованиями выполнена из пленки со светоотражающими свойствами.
Между тем на городских улицах продолжают встречаться грубейшие нарушения
по части расположения дорожных знаков, связанные в том числе с несогласованной работой ведомств, недосмотром дорожных служб или самоуправством администрации торговых центров и полиции. По всему городу развешаны желтые дорожные обозначения с названиями торговых центров, автомагазинов и офисов. По словам активистов, обозначения желтого цвета являются скрытой рекламой и согласно ГОСТам не должны располагаться на знаках, имеющих отношение к организации движения. Однако рекламщики попросту не обращают внимания на этот запрет. Другие знаки стоят на тротуаре
и располагаются на уровне головы, противоречат друг другу или дублируют друг друга.