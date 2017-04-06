Эксклюзивный дорожный знак появился на перекрестке в Марьиной роще

26 января 2016 г. Столицу заполонили опасные дорожные знаки

На улицах появились знаки, многие из которых установлены на тротуаре и располагаются на уровне головы. Другие, наоборот, расположены слишком высоко, дублируют друг друга или покосились, хотя установлены совсем недавно.